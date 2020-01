RACING, 1-0 AL SUB 23 Racing Club superó ayer por 1-0 a la Selección Argentina Sub 23 en un amistoso informal de 60 minutos disputado en el predio de la AFA en Ezeiza. El único gol del encuentro fue obra de Lisandro López. Al cabo de los primeros 30 minutos, ambos técnicos cambiaron casi todo el equipo. Los dirigidos por Fernando Batista, que se preparan para el Torneo Preolímpico de Colombia, iniciaron con: Cambeses; Herrera, Pérez, Colombo, Bravo; Zaracho, Vera; Valenzuela, Mac Allister, Bustos; Castellanos. Y terminaron con: Cambeses; De La Fuente, Centurión, Medina, Mura; Capaldo, Belmonte, Togni, Álvarez; Urzi y Gaich. En tanto, La Academia, conducida por Sebastián Beccacece, alistó inicialmente a Arias; Montoya, Domínguez, Orban, Mena; Barbona, Díaz, Rojas, Miranda, Reniero y Lisandro López. Mientras que en la segunda mitad jugaron: García; Pillud, Martínez, Machuca, Soto; Garré, Andrada, Banega, Rojas; Reniero y Cvitanich. El campanense Leonardo Sigali sigue trabajando en la rehabilitación de su rodilla izquierda y no fue parte del amistoso. LA LESIÓN DE ÁBILA Ramón Ábila se recupera del esguince de tobillo izquierdo que sufrió el viernes y en Boca Juniors son optimistas para que en pocos días pueda volver a practicar con normalidad. El parte médico explicó que, además de la lesión, el atacante tiene un dolor sobre el ligamento talofibular anterior. El plantel que conduce Miguel Ángel Russo fue licenciado ayer al mediodía y volverá a trabajar el lunes por la mañana, camino al amistoso que tendrá el jueves en San Juan frente a Universitario de Perú. MINUTOS PARA MASCHE Con Javier Mascherano en la formación titular, Estudiantes de La Plata venció ayer 2-0 a Defensores de Cambaceres en un amistoso disputado en el flamante Estadio Uno. Los goles fueron obra de Ángel González y Martín Cauteruccio. Por su parte, Vélez Sarsfield (sin Ricardo Centurión) superó 1-0 y 2-0 a All Boys en un ensayo realizado en su Villa Olímpica de Ituzaingo. Los goles fueron de Gastón Giménez, Florian Monzón y Pablo Galdames. BURDISSO A LANÚS El defensor Guillermo Burdisso, recuperado de una afección cardíaca que lo obligó a pausar su carrera profesional, se convirtió en nuevo refuerzo de Lanús. El jugador de 31 años tuvo su última experiencia en Independiente y se le descubrió una arritmia en el pasado reciente de invierno, cuando iba a ser transferido a San Lorenzo. FINAL MADRILEÑA La Supercopa de España, que este año se desarrolló en formato de cuadrangular, nuevamente en Arabia Saudita, se definirá hoy entre Real Madrid y Atlético de Madrid. En la primera semifinal, los Merengues vencieron 3-1 a Valencia; mientras que en la segunda, los Colchoneros derrotaron 3-2 a Barcelona en un juego en el que todos los goles se dieron en el complemento. Lionel Messi marcó el 1-1 transitorio para el equipo catalán, mientras que Ángel Correa fue el autor del gol de la victoria para los dirigidos por Diego "Cholo" Simeone. La final se jugará este domingo desde las 15.00 horas. OPERAN A LUIS SUÁREZ Barcelona anunció ayer que Luis Suárez será operado este domingo por una lesión en el menisco externo de su rodilla derecha y es un hecho que estará fuera de las canchas por varias semanas. En el club catalán se ilusionan con que el uruguayo llegue en óptimas condiciones al duelo de Octavos de Final de Champions League frente a Napoli pautado para el 25 de febrero.



Breves: Fútbol

