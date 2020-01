El Tricolor integrará la Zona B y debutará el viernes 24 como visitante frente a Independiente de Zárate. No podrá contar con Camilo Cáceres, quien sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla. El pasado lunes 6, el Club Ciudad de Campana volvió a los entrenamientos de cara a la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes, etapa que comenzará el próximo viernes 24 y que definirá qué equipos avanzarán a los playoffs. El Tricolor, dirigido por Sebastián Silva, no podrá contar para esta segunda fase con el base Camilo Cáceres, quien sufrió una lesión ligamentaria en su rodilla derecha y deberá ser intervenido quirúrgicamente. A su vez, quienes tampoco continuarán en el plantel serán Santiago Fernández (cuestiones personales) y Nicolás Oscariz. En reemplazo de Oscariz, el CCC incorporó al interno Bernardo Laguzzi (ex Independiente de Zárate, entre otros) para acompañar la tarea de Damián Camejo en la zona pintada. La plantilla de Ciudad de Campana se completa con Eliseo Iglesias, Emilio Polese, Federico Michelini, Gonzalo Michelini, Francisco Santini, Matías Nieto, Alejo Fioretto y los juveniles de la institución. En la segunda fase competirán 16 equipos divididos en dos zonas. El CCC quedó en la Zona B junto a Independiente de Tandil, Sportivo Pilar, Platense de La Plata, Independiente de Zárate, Social Alejandro Korn, Pueblo Nuevo de Olavarría y Costa Sud de Tres Arroyos. En tanto, en la Zona A estarán: Regatas de San Nicolás, Sarmiento de Coronel Suárez, Atenas de La Plata, Blanco y Negro de Coronel Suárez, Belgrano de San Nicolás, Racing de Olavarría, Sporting de Mar del Plata y Colón de Chivilcoy. En esta fase jugarán todos contra todos, pero a una sola vuelta, por lo que serán 7 partidos en total. Terminada esa rueda, los mejores dos de cada zona avanzarán a Cuartos de Final, mientras que los ubicados 3º, 4º, 5º y 6º se cruzarán en series de reclasificación para definir a los otros cuatro equipos que completen el cuadro de Cuartos de Final. El primer partido del CCC en este 2020 será el viernes 24 como visitante frente a Independiente de Zárate, equipo al que ya enfrentó en dos oportunidades en este Provincial: cayó en suplementario en la primera rueda de la primera fase y se impuso como local en el último partido que disputó en 2019. Luego de visitar al Rojo, el Tricolor volverá a jugar fuera de Campana, cuando visite a Social Alejandro Korn el viernes 31. Por lo que su primer partido en casa del año será recién el 7 de febrero contra Pueblo Nuevo de Olavarría, por la tercera fecha. El fixture de Ciudad se completa con Costa Sud de Tres Arroyos (V), Platense de La Plata (L), Sportivo Pilar (V) e Independiente de Tandil (L).

EL CCC VOLVERÁ A TENER A SPORTIVO PILAR COMO RIVAL EN ESTA SEGUNDA FASE.



Básquet:

Ciudad volvió a los entrenamientos de cara a la segunda fase del Torneo Provincial

