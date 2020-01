P U B L I C



La Copa Master Bus +35 tendrá a 14 equipos participantes. Mientras que la Copa Ameghino Servicios +45 contará con 5. Mañana lunes se pondrá en marcha la competencia. Mañana lunes comenzará la cuarta edición del Torneo de Verano de Maxibasquet que se desarrolla en el Campana Boat Club bajo la organización de Leandro Dorregaray y Sergio Fazzi. Y como venía sucediendo en años anteriores, la convocatoria sigue creciendo: en esta oportunidad se inscribieron un total de 19 equipos entre las dos categorías en las que se divide el certamen. La "Copa Master Bus +35" es la más numerosa, claramente: cuenta con 14 conjuntos que se distribuirán en dos zonas durante la primera fase. Así, cada uno disputará al menos seis partidos en esta etapa y otro más por los playoffs. En el Grupo A estarán: Náutico Zárate (campeón defensor), Lagartos (equipo del Club Ciudad de Campana), Los Tochos, Pinturería Zona Norte, El Sindor Team, Invictus y Los Gringos. Y en el Grupo B jugarán: Campana Boat Club, Independiente de Zárate, Trede Team, Social Matheu, Ingeniero Raver de Los Cardales, Los Cardos y Belgrano de Zárate. Tras jugar todos contra todos en la primera fase, los ganadores de cada zona clasificarán directamente a Cuartos de Final, mientras que los restantes seis equipos de cada zona se cruzarán (2º vs 7º, 3º vs 6º y 4º vs 5º; y viceversa) para definir el cuadro de Cuartos de Final. En esta "Copa Master Bus +35" se repetirán muchos nombres de jerarquía que han disputado el último Torneo +35 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) y se agregarán otros (de nuestra región y alrededores) que le darán mucho atractivo desde lo competitivo. En tanto, la "Copa Ameghino Servicios +45" tendrá cinco participantes: Lagartos de Siderca, Tortugas (dos equipos con mayoría de jugadores del Club Ciudad de Campana), Oxidados, Diclo 2020 e Indios de Moreno. El formato de este certamen será todos contra todos en la primera fase. Culminada esa etapa, los tres primeros avanzarán a semifinales y entre 4º y 5º habrá un repechaje para definir al cuarto semifinalista. El programa de partidos para la primera semana será el siguiente: -Lunes 13: Náutico Zárate vs Invictus (21.30 horas). -Martes 14: Lagartos vs El Sindor Team (20.30) y Los Tochos vs Pinturería Zona Norte (22.00): -Miércoles 15: Campana Boat Club vs Ingeniero Raver (20.30) e Independiente de Zárate vs Belgrano de Zárate (22.00). -Jueves 16: Social Matheu vs Trede Team (20.30) y Lagartos de Siderca vs Oxidados (22.00). -Viernes 17: Indios de Moreno vs Diclo 2020 (20.30) y Náutico Zárate vs Los Gringos (22.00).

JUGADORES +35 Y +45 VOLVERÁN A REUNIRSE ESTE VERANO EN EL CBC.



Maxi Básquet:

Comienza una nueva edición del Torneo de Verano del Campana Boat Club

