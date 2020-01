Rincón Tuerca

E-mail: rincontuerca@ubbi.com PROCAR 4000: Los dirigentes de la categoria confirmaron que este año comenzarán su campeonato el primero de marzo en el autódromo Juan y Oscar Galvez con todas sus clases donde ya cuentan con varios equipos que se sumarán a esta propuesta. CONTAR: El enduro del verano contará una vez más con la participación de German Henze que ya se inscribió para esta competencia tan particular que se desarrolla en la costa argentina. POSIBILIDAD: Continuando con Henze es probable que esta sea su única presentación en el año ante el surgimiento de un emprendimiento personal que no le dará posibilidad de poder continuar en la alta competencia como el año anterior donde obtuvo el sub campeonato en la categoría del Enduro. SABEDOR: Si bien todo su equipo estará guardado en su taller Henze ve muy difícil de proseguir corriendo por este tiempo que se avecina pero sabedor que en algún momento volverá todo queda en el taller. MOLESTO: En nota aparecida en nuestro diario antes de fin de año el chasista Juan Sbarra se mostró enojado y hasta molesto con algunas actitudes asumidas por los dirigentes que rigen los destinos de la misma donde viene participando con sus autos. Que no cunda el pánico! CONTAR: Prosiguiendo con Sbarra este año contará con ya siete autos confirmados para correr en la Clase Tres de Alma además atienden un TC 2000 Escuela y un Formula Renault más los autos de picadas como se lee una temporada movidita para nuestro personaje. SIETE: Los siete pilotos de Alma para arrancar el año son Martín Saba, Braun Ariola, Gabriel Causareno, Gonzalo Piedra Buena, Cristian Lopez, Luciano Marchi y Nicolás Richar mas dos para la Clase Dos aún no confirmados por estas horas. REGRESAR: Aunque nadie salió a confirmarlo la intención del ex piloto de Alma es regresar en esta temporada con su auto que se está armando en su taller en forma muy silenciosa. IDEA: En nota televisiva realizada por la periodista Ornella Nasso al piloto Sebastian Abella este dejó entrever que hubo una idea con su amigo Sergio Giordano de armar el Fiat Uno para la categoría Alma para la Clase Dos y realizar un binomio y correr una fecha cada uno pero el Costilla no se puso a trabajar en el auto. DECISION: Todo venia bien encaminado para que el flamante campeón del provincial de motocross Valentino Lacognata fuera parte de la carrera de la costa pero por decisión presupuestaria el equipo tomó la determinación de no estar presente en esta emblemática competencia. SALUD: De la misma manera que su hijo Valentino papá Diego Lacognata tampoco participará de la competencia de la costa por razones básicamente de salud dado que su físico tiene con algunas complicaciones basadoen un hombro que hoy por hoy está en plena recuperacion. OCUPAR: Finalmente Juan Manuel Silva ocupará el auto que corrió hasta el año pasado Matias Rossi, lo hará con el Ford del Donto Racing un equipo que lo recibió con los brazos abiertos y el propio Pato quería hacer este año bajo esta estructura. PASIONES: No hay dudas que Fernando Rivas tiene dos pasiones que son las motos y los autos de carrera y por esto decidió volver a armar un chasis para la Clase Ligth del TC Bonaerense donde alguna vez corrió siendo protagonista. MOVIMIENTO: Esto puso en movimiento a sus amigos y familiares que ya metieron mano en este nuevo emprendimiento de Rivas y se trabaja para llegar a la primera del año como para no dar ventajas o hasta su hermano campeón en su momento en la categoría trabaja para este retorno. MOTIVADO: Si aparece el dinero que le adeudan Campana tendrá otro piloto en el mundo de las picadas este año porque el flaco está muy motivado para arrancar. MOTORISTA: Aunque el pibe no sabe quien será su motorista este año si se pasa a correr en karting a la categoria Prokart su chasista ya tiene todo encaminado para que lo provea de los motores para estar desde la primera del año. El tema es que por ahora nadie debe saber. Que conste en acta! RESOLVER: Hoy estamos a punto de resolver como será el futuro deportivo de Ignacio Lopez es lo que se habla en su equipo donde correrá en Prokart y también en la categoria R.F. Siempre atendido por su papá Marcelo que tiene a cargo todo el karting. SEGUIR: En la última nota televisiva que se lo seguirá corriendo con la Cupecita en la provincia de Santa Fe como lo hizo en su momento en un nivel muy competitivo. CARGO: Además agregó que se sumará a algún encuentro de este tipo de vehículos y si su hijo Juan Manuel quiere correr con la Cupecita no habrá problemas eso si se tiene que hacer cargo de todos los gastos que no le queden dudas. MOTOS: En realidad Juan Manuel está con ganas de correr este año pero su otra pasión que son las motos lo tienen muy entusiasmado aunque su amigo Oscar Perez lo aconseja para que no las rompa cuando utiliza las mismas. TRABAJAR: Sin duda que en el equipo de Gastón Fernandez además de trabajar en el auto de carrera ahora están a pleno con la nueva adquisición que tiene que ver con la casa rodante que están armando para concurrir a la competencia con mayor comodidad. SACAR: Lo concreto es que Gastón se está asesorando y va visitando a quienes poseen una casa rodante de estas características y va sacando cosas para incorporarla a la suya, a una le llevó el inodoro y a otra la cocina. Será tan así? La gente que es mala y comenta... TERMINADA: La Cupecita de Juan Pablo Galliano está terminada y guardada en su galpón esperando el momento para salir a probar antes del inicio del campeonato donde correrá en la Clase "A" del TC Bonaerense. COMPRAR: Finalmente tomó la determinación y Silvestre Gallo decidió deshacerse de su Fiat 1500 para carreras de regularidad y meterse de lleno con la compra de un casco de Fiat Uno para sumarse a la categoría de Fedenor donde ya venía corriendo pero en otra Clase donde seguirá bajo la estructura de Diego Fangio. CAMBIAR: Luego de una temporada en la Clase GTB del TC Regional se tomó la determinación de cambiar de categoría y por esto Nicolas Laccette correrá este año en el Turismo 4000 Argentino. LLEGADA: La llegada de Nicolás al Turismo 4000 Argentino llega con muchos recuerdos de el paso de su padre en la categoría y esta le pone un condimento mas donde arranca con el Ford ya conocido y loa motorización de Matias Guillen. FECHA: El kartódromo de Ramallo ya está en funcionamiento y la categoria de esta especialidad que fiscaliza Fedenor será parte de una fecha en dicho nuevo emprendimiento para la escuela del automovilismo. ENTRENAR: Por el momento los hermanos Julian y Marcos Garrido solo estarán entrenando para mantener el buen nivel competitivo alcanzando y cuando los presupuestos lo permitan se sumarán a la alta competencia donde en principio es llegar al Provincial de Motocross. PENSAR: El zarateño Gabriel de Lucca está pensando seriamente hacer esta temporada en el Campeonato Argentino de Karting y continuar además corriendo en la categoría Pako todo el certámen y no definió su continuidad en la Copa Rotax donde viene de salir Campeón. ARREGLAR: Josesito Di Palma arregló con el equipo de Impiombato Motosport para correr con la Dodge en el Turismo Carretera y asi de esta manera darle continuidad en la categoría tras alejarse del equipo anterior el Uranga Racing del cual se fue de la mejor manera a decir del piloto de Arrecifes. ENOJADO: Así se muestra el zarateño Cristian Iglesias con la falta de criterio para desarrollar las picadas donde no se respetan los horarios en el Picódromo de San Pedro lo que además lo tiene molesto al cabezón por tantas demoradas no respetando los horarios establecidos. ARRANQUE: El arranque del año lo encuentra con mucho trabajo para desarrollar el armado de motores y atención total de los autos al escobarense Diego Fangio que ya piensa en marzo cuando arranque el campeonato. CONTAR: De Campana cuenta Fangio con los autos de Juan Carlos Muñoz y Silvestre Gallo para este último cambiando de Clase dado que deja el Fiat 600 y se subirá a un Fiat Uno como ya se habló en el Taller en su momento como mencionarmos mas arriba. CONDICIONES: El Circuito "Al Límite" de Zárate en condiciones para de llegar a un acuerdo con los dirigentes de la categorías de motocross den comienzo a sus campeonatos en el escenario mencionado. GANAS: Continuando con el mundo del motocxross quien tiene su moto armada y casi lista para sumarse a la alta competencia es Ariel Melon que está con ganas de volver si bien depende de los tiempos que su flamante emprendimiento comercial se lo permite para desarrollarlo como le gusta al piloto de la moto ochyenta y cuatro.

