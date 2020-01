La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ene/2020 Wagener es el nuevo Jefe de la Prefectura Naval de Campana







Ayer por la mañana reemplazó oficialmente al Prefecto Principal Pisani en la institución. "Hay que trabajar mucho en la prevención de los buques que navegan estas aguas", señaló. Luego de haberse desempeñado por más de una década como Jefe de la División de Salvamento y Buceo de la Prefectura Naval Argentina, desde ayer por la mañana Adrián Wagener es el nuevo Jefe de la Prefectura Naval de Campana, reemplazando a Norberto Pisani. La toma de mando tuvo lugar en la sede local de la Prefectura en un acto formal al que asistieron diferentes representantes de las "fuerzas vivas" de la ciudad, incluyendo al Secretario Municipal de Seguridad, Tránsito y Transporte Abel Milano; y el Jefe de Gabinete del Intendente Abella, Ezequiel Sabor. "Cuando llegué aquí el 26 de diciembre del año 2017, nuevamente volvía Prefectura Campana luego de 1998 y 1999 esta vez para hacerme cargo de la jefatura. Mi misión era facilitar y llevar adelante el comercio en la zona portuaria, creo haber llevado este objetivo adelante y haberlo cumplido, no podría haber sido llevado a cabo sin el apoyo del personal de Prefectura, del ambiente portuario la gente de defensa civil porque como todos sabemos no es fácil llevar adelante la jefatura sin el apoyo de todos", señaló durante su discurso. En la oportunidad, Wagener tomó contacto con la prensa y puso el acento en el desafío que implica el nombramiento a nivel personal, dado que pasó de liderar una división con objetivos y funciones, a ejercer la jefatura en un territorio específico: "Hay que trabajar mucho en la prevención de los buques que navegan estas aguas así como también en los convenios con las empresas locales", comentó.

Ezequiel Sabor, saludó en nombre del intendente Abella al prefecto Adrian Wagener.





El Jefe de Gabinete Sabor fue uno de los presentes que participaron en el acto de asunción de Wagener. FARINÓN CONDUCE LA FUERZA El correntino Mario Farinón juró hace pocos días como nuevo Jefe de la Prefectura Naval Argentina. Es abogado y se especializó en Seguridad de la Navegación. Fue jefe del Servicio de Buques Guardacostas, director de la Escuela Superior de Prefectura y el primer Director de Región Sur. El prefecto general Mario Rubén Farinón estuvo al mando de varios de los guardacostas en misiones en el Mar Argentino. En 2016, como jefe del Servicio de Buques Guardacostas, estuvo a cargo del operativo que derivó en el hundimiento de un busque pesquero chino que no solo intentó escaparse durante horas, sino que buscó embestir a la embarcación de la Prefectura. Farinón tuvo a su cargo la Región Sur de Prefectura, que tiene sede en Sierra Grande, pero jurisdicción desde Mar del Plata hasta Ushuaia. Al momento de tomar posesión del cargo, describió a esa zona como la de "mayor conflictividad social". Mientras que el nuevo subprefecto general, Jorge Bono, era Director de Operaciones.

