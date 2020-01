La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ene/2020 Primera B Nacional:

Villa Dálmine ya está en San Nicolás para la parte más intensa de su preparación







La delegación viajó ayer con 27 futbolistas, quienes realizaron sus primeros trabajos en el Club Regatas. Ramírez es baja por lesión, mientras que Martiré fue cedido a préstamo a un equipo mendocino. Ayer por la mañana, el plantel de Villa Dálmine viajó a San Nicolás donde realizará su segunda semana de entrenamientos de este año, la más intensa de la preparación camino a la segunda rueda del actual campeonato de la Primera Nacional. El Violeta se alojó en Club Regatas y rápidamente hizo el primer turno de trabajos en una isla ubicada frente a la institución, de cara a la costanera de la ciudad nicoleña. Luego, por la tarde, practicó en el campo de juego del mismo club. En la delegación del conjunto de nuestra ciudad no se encuentran el juvenil Gastón Martiré (cedido a préstamo a FADEP de Mendoza, equipo que disputará el Torneo Regional Federal) ni Matías Ramírez (sufrió una lesión en el quinto metatarsiano). Así, los 27 elegidos por Lucas Bovaglio para participar de esta semana de entrenamientos en San Nicolás son los siguientes: los arqueros Juan Marcelo Ojeda, Juan Pablo Lungarzo, Francisco Salerno y Diego Perez Díaz; los defensores Santiago Moyano, Nicolás Sansotre, Juan Ignacio Alvacete, Gastón Martínez, Nahuel Banegas, Alejandro Maciel, Facundo Rizzi y Sergio Díaz; los mediocampistas Federico Recalde, David Gallardo, Nicolás Del Priore, Brian Orosco, Cristian Carrizo, Santiago Patroni, Denis Brizuela, Lucas Cuevas, Nicolas Femia y Saúl Nelle; y los delanteros Alan Picazzo, Germán Lesman, Valentín Umeres, Álvaro Veliez y Catriel Sánchez. En tierras nicoleñas, Villa Dálmine disputará su primer amistoso del año: será frente a Regatas en el estadio del propio club y no en el flamante Estadio Único de San Nicolás como estaba previsto (se modificó por la programación de un encuentro de Copa Argentina). Posteriormente, a su regreso a Campana, el Violeta también tendrá ensayos frente a Deportivo Morón, Atlanta y un equipo de Primera División de Uruguay, el cual sería el 1º de febrero en el estadio de Mitre y Puccini si el avance de la obra de ampliación de platea así lo permite. Mientras tanto, desde la dirigencia esperan poder cerrar al tercer refuerzo de este receso. Los cañones apuntan a un delantero, pero todavía no han trascendidos nombres en ese sentido.



La delegación viajó ayer con 27 futbolistas, quienes realizaron sus primeros trabajos en el Club Regatas. Ramírez es baja por lesión, mientras que Martiré fue cedido a préstamo a un equipo mendocino.



Primera B Nacional:

Villa Dálmine ya está en San Nicolás para la parte más intensa de su preparación

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar