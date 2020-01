La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ene/2020 Robo a mano armada en Grido







Fue anoche alrededor de las 21:30 en la sucursal de Ameghino. Se llevó la recaudación en menos de un minuto. Su cómplice, en moto, lo esperaba afuera. Es la cuarta vez en menos de 6 meses y las chicas de la heladería Grido de Ameghino y Colón parecen estar curadas de espanto. Cuando los vieron pasar en moto mirando hacia adentro del local, tuvieron la certeza de que les entraban y no se equivocaron. Esperaron a que no haya ningún cliente y entró. Era un joven menor de edad, de unos 16 años, de tes trigueña y baja estatura. Vestía una campera deportiva Adidas color roja, y un pantalón corto color arena. También una gorra azul con inscripciones al frente en letras blancas y zapatillas de tela arcordonadas. "Abrió la puerta de blindex y nos dijo que nos quedáramos quietas o nos iba a matar", comentó una de las 3 vendedoras a La Auténtica Defensa. También, durante el hecho, estaba presente la encargada. Las imágenes quedaron registradas por la cámara de seguridad y se ve que el malviviente portaba una pistola automática de gran tamaño. Por las descripciones, aparentemente, no sería el único atraco que habría concretado ayer en el centro. Lo singular del caso, además de ser la 4 vez que sufren un robo en el lugar, es que prácticamente en diagonal, y a escasos 30 metros se encuentra la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde permanentemente hay una camioneta policial estacionada. De hecho, ahí se encontraba el móvil cuando nuestro cronista visitó el local para conocer los detalles del hecho. Aun así, no tuvieron ningún prurito, e incluso se dieron a la fuga en contramano, por Colón.

Hay imágenes de la cámara de seguridad. Los autores habrían cometido otros ilícitos en el mismo día.



Robo a mano armada en Grido

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar