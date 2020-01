La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ene/2020 Breves: Noticias de Actualidad







BERNI - FREDERIC Luego de que el presidente Alberto Fernández le sugiriera dejar de opinar de la seguridad federal y dedicarse a la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que toma con "mucho respeto" las declaraciones del primer mandatario pero que "nadie tiene la verdad absoluta" respecto a las discusiones en materia de seguridad. En las últimas semanas, Berni expresó en público algunas diferencias con su par a nivel nacional, Sabina Frederic, respecto, entre otras cosas, al uso de las pistolas Taser, arma cuya utilización el funcionario bonaerense defendió. "Tomo con mucho respeto las declaraciones de Alberto Fernández. Está muy bien que respalde a Sabina Frederic", afirmó Berni, en tanto que subrayó que la ministra "no expresa lo que piensan la mayoría de los bonaerenses". KATOPODIS CONTRA DIETRICH El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, aseguró ayer que la gestión de su antecesor Guillermo Dietrich creó "una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador" y adelantó que "llevará a la Justicia" las irregularidades detectadas en el área de Vialidad Nacional durante el pasado gobierno. "Iremos a la Justicia y haremos las denuncias del caso donde encontremos situaciones que tienen que ser judicializadas", subrayó el ministro. Según Katopodis, la gestión de Guillermo Dietrich "creó una estructura burocrática de cargos políticos con gerencias y funcionarios que estuvieron de los dos lados del mostrador". CRÍTICA DE DE VIDO El ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien hace más de un mes cumple con un arresto domiciliario, expresó duras críticas para el actual gobierno y aseguró que el presidente Alberto Fernández "Le resulta cómodo que estemos presos en el marco de la negociación con los Estados Unidos, me doy cuenta de eso", expresó el ex ministro. De Vido remarcó que "conociéndose todas las novedades sobre las declaraciones de Marcelo D´Alessio" se siente "más que un preso, un pelotudo". CABEZA CHICA Las ´cuevas´ de la city porteña encontraron un nuevo negocio en medio del cepo al dólar, ya que ahora cobran recargo para cambiar billetes norteamericanos de series más antiguas. Esos billetes, que en la jerga cambiaria se conocen como de "cabeza chica", muestran una imagen más pequeña de Benjamin Franklin, en el caso de los de 100. Los "arbolitos" aplican quitas de hasta siete pesos por cada billete de US$ 100 de las denominaciones más antiguas, a pesar de que tienen el mismo valor que las actuales. EXPORTACIÓN RECORD Un récord de 36 millones de toneladas de maíz en grano fue exportado en 2019, un 55% por encima del 2018, y 75% más alto que el promedio de los últimos cinco años. La gran cosecha, que en la campaña 2018-2019 totalizó 51,5 millones de toneladas, junto con la buena competitividad que tuvo el maíz sudamericano en los últimos meses, llevó a la Argentina a ganar terreno en los mercados internacionales e impulsó las ventas externas. Así lo consignaron los economistas Blas Rozadilla y Javier Treboux, de la Bolsa de Comercio de Rosario, en un informe.

