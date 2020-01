La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ene/2020 14 de Enero de 2020:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. NO DURARON NADA "Plaza frente al CIC de barrio Lubo. Juegos nuevos ya están rotos. La mitad de un sube y baja y otro que le quebraron un caño", el reclamo fue cursado por un lector en respuesta a otro post en nuestras redes.



EL PARADOR DE LA VERGÜENZA "Así es el estado de la terminal ya que el estado es deplorable con pozos que superan los 60cm. Cuándo llueve se tapan de agua, si maneja un chófer nuevo el micro puede volcar y las estructuras sin mantenimiento son un peligro. El CEMAV dice que no pueden hacer nada ya que el predio es privado" escribe Carlos.



