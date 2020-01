La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ene/2020 FdT:

"La Comunidad merece saber cuánto dinero se ahorraría el Municipio recortando beneficios a sus funcionarios"







Concejales del Frente de Todos aseguraron que tal como le manifestaran a la Presidenta del HCD, consensuarían con los demás bloques renunciar a futuros aumentos en sus dietas. Pero exigieron al Intendente que dé a conocer los montos de las bonificaciones, adicionales, gastos en viáticos y en combustible de los funcionarios del Departamento Ejecutivo. "Utilizan la mentira y la demagogia para esconder millones de pesos que se van a sus cuentas bancarias, los cuales ni siquiera terminan siendo gastados en Campana" denunciaron. "Juntos por el Cambio no quiere hacer una sesión extraordinaria, para no tener que dar a conocer información económica sobre beneficios, extras y gastos especiales en viáticos y combustible que tiene toda la planta política del Municipio". Con este enunciado, integrantes del bloque del Frente de Todos aclararon los dichos vertidos por la Presidenta del legislativo, Marina Casaretto, en conferencia de prensa. "Nosotros estamos de acuerdo, y en consenso con los demás bloques, dispuestos a acompañar y sumarnos al conge-lamiento de sueldos y dietas, en nuestro caso, que solicitara el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y al que adhiriera el Intendente Municipal" comenzaron explicando. "Sin embargo, consideramos fundamental que se transparenten de cara a los vecinos los millones de pesos erogados en materia de salarios, bonificaciones, adicionales, gastos en viáticos y combustible. Es necesario que el Intendente blanquee esta información, ya que la Comunidad merece saber cuánto dinero se ahorraría el Municipio recortando beneficios a sus funcionarios" afirmó el Vicepresidente del bloque, el Concejal Oscar Trujillo. Por otro lado, el Concejal Marco Colella advirtió: "Utilizan la mentira y la demagogia para esconder millones de pesos que se van a sus cuentas bancarias, los cuales ni siquiera terminan siendo gastados en Campana. Ambos bloques de la oposición estuvimos de acuerdo con el congelamiento de las dietas. Pero el oficialismo tiene miedo de revelar sus números y por eso no quisieron hacer una sesión extraordinaria para tratar el tema, porque saben que sería escandaloso para la Ciudad mostrar los sueldos inflados con bonificaciones inventadas para una selecta planta política, integrada en su mayoría por funcionarios importados de otras localidades". Por último, desde el Frente de Todos la Concejal Romina Carrizo manifestó que "los concejales macristas, con esta maniobra, van a seguir cobrando sus dietas con aumento. Los demás anuncios son sólo demagogia. La mejor manera de mostrarles a los vecinos el ahorro que puede realizar el Municipio, es transparentar sueldos y beneficios, y generar con ellos un fondo afectado para que pueda volver a la Comunidad. ¿Por qué se niegan a crear este fondo? ¿Qué y cuánto tienen para ocultar?. El aporte que podemos hacer como Concejales es mínimo en comparación. El Honorable Concejo Deliberante funciona con algo más del uno por ciento del presupuesto Municipal. Una mínima parte comparado con los millones de pesos que los funcionarios cobran en voz baja, y se niegan a renunciar" concluyeron.



FdT:

"La Comunidad merece saber cuánto dinero se ahorraría el Municipio recortando beneficios a sus funcionarios"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar