Efemérides del día de la fecha: 14 de enero

PRIMERA ASCENSIÓN AL ACONCAGUA Impenetrable y mortal, el Aconcagua se presentaba como uno de los mayores desafíos para todos aquellos que buscaban escalarlo. Muchos desistieron a su meta mientras que otros tanto perecieron en su intento de concretarla pero eso no le sucedió al escalador suizo Matthias Zurbriggen que, luego de haber fracasado en 3 ocasiones, volvió a poner un pie en la montaña y, atravesando vientos cortantes y el frío estremecedor, en el año 1897 conquistó los 6962 metros de la colosal montaña conocida como el "Techo de América". FALLECE JUAN GELMAN Juan Gelman nació el 3 de mayo del año 1930 en Buenos Aires. Con una infancia rodeada por los libros y la escritura, Juan comenzó a escribir poemas a los 9 años impulsado por el amor hacia una vecina y, dos años después, publicó su primer poema en la revista "Rojo y Negro": "al principio le mandaba versos de un argentino del siglo XIX, Almafuerte, pero no me hizo caso. Así que decidí probar yo mismo. Tampoco me hizo caso. Ella siguió por su camino y yo me quedé con la poesía." Sus primeras publicaciones fueron en la revista "Muchachos" hasta que en el año 1955 fundó junto a poetas comunistas el grupo literario "El pan duro" con el objetivo de crear una poesía con lenguaje coloquial y temáticas que abarcaban a las personas comunes; con ellos publicó "Violín y otras cuestiones" (1956), "El juego en que andamos" (1959) y "Velorio del solo" (1961). Durante el gobierno José María Guido, en el año 1963, fue encarcelado por comunista lo que lo alejó de la ideología y propició su integración en la organización guerrillera Montoneros, donde se desempeñó como secretario de prensa hasta su desvinculación en el año 1979. Justamente cuando se encontraba trabajando para la organización en Roma ocurrió el derrocamiento de Isabel Perón y la instauración del autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" lo que desencadenó su exilio y establecimiento en México. En este fatídico período sus hijos y su nuera, Nora Eva Gelman, Marcelo Ariel Gelman y María Claudia Irureta Goyena, fueron desaparecidos por los militares provocando una inmensa tristeza y sufrimiento en el poeta que recién en el año 2000 conoció a su nieta Macarena: "la dictadura militar argentina desapareció a 30.000 personas y cabe señalar que la palabra "desaparecido" es una sola, pero encierra cuatro conceptos: el secuestro de ciudadanas y ciudadanos inermes, su tortura, su asesinato y la desaparición de sus restos en el fuego, en el mar o en suelo ignoto. El Quijote me abría entonces manantiales de consuelo." Tras el retorno a la democracia, en el año 1989, fue indultado por el presidente Carlos Menem que fue duramente criticado por Gelman: "me están canjeando por los secuestradores de mis hijos y de otros miles de muchachos que ahora son mis hijos." Como periodista trabajó en "Confirmado", "Panorama", "La Opinión", "Crisis", "Noticias" y, más tarde, en "Pagina/12." Sus obras más destacadas son "Citas y comentarios" (1982), "Interrupciones II" (1986), "Carta a mi madre" (1989), "Incompletamente" (1997) y "País que fue será" (2004). Falleció a los 83 años, en el año 2014, en México. SE ESTRENA "LA MUJER BIÓNICA" Un día como hoy en el año 1976, la "ABC" estrenaba la serie de "La Mujer Biónica." El origen de la misma se remonta a la serie "El hombre nuclear" donde la actriz Lindsay Wagner personificaba a Jaime Sommers, la prometida del personaje principal, que muere en un accidente en paracaídas; o eso quisieron los creadores que, tras los reclamos de los televidentes conquistados por el carisma de la actriz, no tuvieron más opción que crear la serie. Nacía así "la mujer biónica" una mujer convertida en un organismo cibernético dotada con un oído capaz de escuchar conversaciones a kilómetros de distancia, un brazo con una fuerza descomunal y piernas veloces.

