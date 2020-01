La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ene/2020 Automovilismo:

El balance de Sebastián Abella







El Intendente se refirió al gran año que tuvieron los pilotos y motoristas locales en las diferentes categorías. Y remarcó la gran cantidad de talento joven que viene asomando en Campana. En el Museo del Primer Automóvil "Manuel Iglesias", con el icónico vehículo de fondo, Sebastián Abella se dispone a charlar sobre lo ocurrido en 2019 en el automovilismo local, regional y nacional, siempre con una mirada campanense y, también, haciendo un repaso a su actividad en el mundo motor. Se lo ve relajado, tranquilo, al Intendente de nuestra ciudad: "Vine a saludar a los muchachos del club que preside Adrián Chiorazzo por todo lo realizado en la última Fiesta del Primer Automóvil, donde una vez más se cumplió con el objetivo planteado para este evento. Es cierto que la gestión, el municipio, aportó mucho para la realización, pero también es cierto que hubo un trabajo mancomunado con ellos que le dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a tal objetivo", comienza señalando. -Sorprendió el cambio de lugar de la Fiesta. -Bueno, renovarse es vivir y nosotros queríamos hacer esta apuesta para encontrar ese lugar diferente. El Parque Urbano tiene una plaza ya ganada para la gente: casi todos los fines de semana hay actividad. Y tras la Fiesta entendimos que fue acertado tal cambio, porque en menos espacio la gente no caminó tanto y pudo ver todo como se lo merecen. -¿Te sorprendió que en 2019 tengamos tantos campeones en nuestra zona en el mundo tuerca? -Me gustó mucho esto que aconteció y charlando con "Titi" Rodríguez en la radio hablamos de este tema. Me pone muy contento porque hay varios, desde los más chicos hasta los más grandes. Lisandro Acosta en ciclomotores; Juan Carlos Suárez, Ignacio López y Alejandro Sffredo en karting; Daniel Vidal hizo historia en la Clase 3 del Turismo Zonal Pista porque es la primera vez que Chevrolet gana un campeonato en la categoría; Alejandro Ferraro ganó su segundo campeonato consecutivo como navegante en el Rally Federal. Y el trabajo del acompañante es fundamental, siempre decimos que son los ojos del piloto. Y Matías Milla hizo un gran año en el Súper TC2000, ganando una carrera y siendo importante en la definición del campeonato a favor del campeón, (Leonel) Pernía. Hay que tener muy en cuenta que todos los años no se gana un campeonato y lo que cuesta obtenerlo. Por esto digo es muy valioso para todos ellos. Sin duda se cerró un gran año. en Campana: los hermanitos Marcos y Julián Garrido, que en el motocross están entre los mejores, ganando campeonatos y peleando el Argentino; Constanza Toledo, que está en pleno crecimiento en el karting, como Tobías Amarillo, que me fue a ver a Neuquén en la última del TC Pista. Los hermanos Panetta, con Santinio que ya corrió en Italia y Brasil y con Bautista, que se muestra con un futuro interesante. También está Fausto Ciaponi en ciclomotores. La verdad es que viene una camada de chicos con mucho futuro. -También hubo títulos para los motoristas locales. Sí, es verdad. Marcelo López, Mauro Santucho, Carlos Devesa, que ahora en Estados Unidos le va muy bien, Juan Manuel Acosta… Todos ellos disfrutaron del campeonato en cada categoría. Creo haber nombrado a todos. Estamos muy contento como cerraron el año. -¿Y lo tuyo cómo fue en 2019? -Hice algunas carreras como hago todos los años. Corrí en karting, en Top Race en Olavarría y en Fórmula Renault también, porque no me quería perder la posibilidad de correr en el circuito número 9 del autódromo Juan y Oscar Gálvez de Buenos Aires. Es como todos dicen: un dibujo muy interesante para transitarlo, porque tiene todo lo que se pide de un trazado. Después cerré el año en el TC Pista, ya con mi auto que me entregó Rodolfo Di Meglio, para también saber cómo había quedado el auto de cara a esta temporada. -¿Esto marca que en 2020 seguís? -La idea es la de siempre: voy a ir a correr cuando la ciudad me lo permita. Quiero hacer la primera del año en Viedma, porque no conozco al autódromo. Nunca corrí allí y voy a ir con mi auto. -¿En algún momento se pensó hacer un binomio con tu amigo Sergio Giordano para correr el Fiat Uno en la categoría ALMA? -Algo de eso hubo, pero Sergio nunca tiene tiempo para armarlo y solo quedó en un proyecto. No sé para cuándo lo va armar. -¿Qué mensajes le dejas a los Tuercas de nuestra ciudad? -Por lo expuesto, está claro que estamos bien. Ojalá que podamos seguir con las mismas posibilidades y haciendo esto que tanto nos gusta.

EL JEFE COMUNAL TAMBIÉN TUVO VARIADA ACTIVIDAD EN 2019. ENTRE OTRAS PARTICIPACIONES FUE PILOTO INVITADO DE LUDMILA RODRÍGUEZ EN KART PLUS.



Automovilismo:

El balance de Sebastián Abella

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar