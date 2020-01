La Auténtica Defensa. Edición del martes, 14/ene/2020 Breves: Fútbol







ARZURA TITULAR Huracán disputó el domingo un amistoso frente a Universitario de Perú en el estadio Bicentenario de San Juan. Allí, Israel Damonte hizo su presentación como DT del Globo y en su primera formación dispuso que el campanense Joaquín Arzura sea titular junto a Adrián Calello como "doble 5". Luego, en el ST, el ex Tigre y River fue reemplazado por Martín Ojeda, autor del tanto del conjunto de Parque Patricios (fue victoria 2-1 para Universitario). GALLARDO VS POSTERGACIÓN El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, calificó de "injusta" y "ridícula" la posibilidad de que se retrase el reinicio del campeonato de la Superliga. De hecho, su equipo tiene pautado para este domingo 19 su partido pendiente frente a Independiente de Avellaneda. "En base a esto diseñamos la pretemporada, preparamos el ajuste que teníamos que hacer y hubo una planificación para atacar rápidamente esto", explicó el Muñeco, quien aseguró que sería "un error" modificar calendarios prestablecidos y aprobados con antelación. EL ROJO GOLEÓ Camino al encuentro pendiente frente a River Plate del próximo domingo, Independiente se midió ante Douglas Haig en un amistoso que le dejó saldo positivo: se impuso 4-0 en el primer partido y 5-0 en el segundo. Braian Romero, Cecilio Domínguez y Leandro Fernández se destacaron con sendos dobletes. Además, también convirtieron Martín Benítez, Silvio Romero y Andrés Roa. AMISTOSO SANTO San Lorenzo se midió ante Los Andes en un encuentro de preparación. Los titulares se impusieron 1-0 con gol de Gino Peruzzi y tuvieron como centroatacante al juveniel Manuel Peralta Bauer (Adolfo Gaich se encuentra con el Sub 23 y Nicolás Blandi fue transferido al Colo Colo de Chile). La formación que dispuso Diego Monarriz fue la siguiente: Sebastián Torrico; Gino Peruzzi, Fabricio Coloccini, Gonzalo Rodríguez, Bruno Pittón; Gerónimo Poblete, Diego Rodríguez, Juan Ramírez, Óscar Romero; Ángel Romero y Peralta Bauer. REAL CAMPEÓN En Arabia Saudita, Real Madrid se coronó campeón de la Supercopa de España al vencer en la definición por penales al Atlético de Madrid, tras empatar sin goles durante los 90 minutos y los 30 suplementarios. A cinco minutos del final del tiempo extra, el uruguayo Federico Valverde fue expulsado tras derribar de atrás a Álvaro Morata, cuando el atacante Colchonero estaba a punto de ingresar al área mano a mano con Courtois. BARCELONA CAMBIÓ DT Después de su eliminación ante Atlético de Madrid en semifinales de la Supercopa de España, Barcelona decidió un cambio de timón en la conducción técnica de su equipo: destituyó a Ernesto Valverde (con el que ganó las dos últimas Ligas, pero también con quien perdió dos cruces de eliminación de Champions League llamativos en ediciones consecutivas) y arregló condiciones para que Quique Setién (ex Betis) sea su reemplazante. AGÜERO RECORD Con su triplete frente al West Ham, el argentino Sergio Agüero (Manchester City) se convirtió en el máximo goleador extranjero de la Premier League. El Kun suma 177 conquistas en Inglaterra y así superó al francés Thierry Henry (175), leyenda del Arsenal.



