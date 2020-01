La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/ene/2020 Crece el misterio sobre la desaparición de Fabián Leonel Vergara







El joven de 28 años fue visto por última vez hace una semana cuando salió de su casa rumbo a Retiro. Sin embargo, ayer se confirmó que el trabajo que decía tener en Capital Federal era falso. La Policía desplegó un rastrillaje en San Cayetano, su lugar de residencia. El joven de 28 años fue visto por última vez hace una semana cuando salió de su casa rumbo a Retiro. Sin embargo, ayer se confirmó que el trabajo que decía tener en Capital Federal era falso. La Policía desplegó un rastrillaje en San Cayetano, su lugar de residencia. A una semana de la desaparición del joven Fabián Leonel Vergara no hay rastros que indiquen su paradero. Ayer la Policía desplegó un rastrillaje por el barrio San Cayetano, que incluyó perros entrenados, y se entrevistó con varios vecinos. Vergara, de 28 años y oriundo de la vecina localidad de Zárate, fue visto por última vez el 8 de enero cuando salió de su casa de Tomás Murray al 360 apenas unos cuantos minutos antes de las 6 de la mañana. Dejó su teléfono celular y nunca más volvió a comunicarse con su novia, embarazada de tres meses, ni con su familia. Este martes Yesica Casado, la pareja de Fabián, le reveló a La Auténtica Defensa que la Justicia acababa de confirmar que el supuesto trabajo que motivaba los viajes del joven todos los días hacia Retiro era falso: la firma en la que aseguraba trabajar no tiene registros suyos en sus bases de datos. Vergara afirmaba desempeñarse allí desde noviembre. "Salió el miércoles a tomar el colectivo, según dijo él. Después se iba a tomar el tren a la estación, pero algunas veces se tomaba directamente el colectivo que iba a Retiro. El miércoles salió un rato antes de las 6 a tomar el colectivo y no supimos más", comentó Casado a este medio. Fuentes policiales confirmaron que Vergara no tiene antecedentes penales. Según su novia, hasta noviembre se encontraba desempleado y salía de casa solo para entrenar a un equipo barrial. Su familia zarateña lo busca a la par de ella, señaló, aunque no tienen mayores precisiones. Sí le comentaron que hace unos años también se había ausentado de manera sorpresiva, en esa oportunidad solo por dos días. Casado también le comentó a LAD que Vergara se había tomado a golpes en dos oportunidades con su expareja, con la que tiene hijos en común. El hombre se habría presentado por propia voluntad ante la Justicia este martes. Vergara salió de su casa vistiendo buzo de algodón con capucha azul oscuro, pantalón de jeans negro, zapatillas azules y una remera roja con detalles en negro y letras blancas. Asimismo, portaba una mochila negra y azul. Es de contextura física mediana, de aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene tez trigueña, ojos marrones claros, cabello corto color castaño oscuro y varios tatuajes. La Comisaría Primera lideró este martes un operativo que incluyó cuatro móviles del Comando Patrulla, Caballería y la brigada K-9, junto a diversos efectivos. Se realizaron rastrillajes en los alrededores del barrio y se entrevistó a varios vecinos, sin que se recabaran datos concretos que contribuyan a dar con el joven.





La Comisaría Primera lideró este martes un operativo para conocer el paradero de Leoneol Vergara, que incluyó cuatro móviles del Comando Patrulla, Caballería y la brigada K-9.

Crece el misterio por la desaparición de Leonel Vergara en Campana. Desde hace siete días no se sabe nada de él. Ahora se descubrió que inventó una vida paralela. Decía que iba a trabajar a una empresa en CABA pero era falso. Dos veces le tomaron sus datos en situación de calle. pic.twitter.com/HoDoWrIWso — Mauro Szeta (@mauroszeta) January 14, 2020

