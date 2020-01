Femia y Nelle arreglaron por 18 meses, mientras que un mediocampista y un atacante fueron invitados a entrenar durante la primera semana. Además, ayer se conoció que Lautaro Grosso, ex River, se sumará a las divisiones juveniles y podría firmar contrato profesional en julio. Las partidas de Matías Ballini y Facundo Affranchino generaron urgencias que debieron resolverse con celeridad en Mitre y Puccini. Así, antes del viaje a San Nicolás para la parte más intensa de la pretemporada, los mediocampistas Nicolás Femia y Saúl Nelle ya habían firmado sus respectivos contratos y se incorporaron al plantel que conduce Lucas Bovaglio. Sin embargo, más allá de la necesidad de contar con dos jugadores de estas características de forma inmediata, la apuesta de Villa Dálmine es a corto y largo plazo: tanto Femia como Nelle firmaron por 18 meses, por lo que seguirán ligados a la institución una vez que se termine el actual campeonato. Esta búsqueda se reforzó con la llegada del denominado "grupo inversor": tratar de firmar contratos por más de un año, una situación que le ofrece mejor margen de maniobra a la dirigencia entre temporadas y que le posibilitaría poder contar en ese momento con una "base" estable y no tener que salir a incorporar doce o quince profesionales para rearmar el plantel. Incluso, en estas primeras semanas de entrenamientos del año, mientras el plantel se prepara para la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional, el Violeta aprovechó para evaluar a un mediocampista (ex Reserva de Huracán) y también a un atacante (Federico Cézar, de William Kemmis de Las Rosas). "No van a ser refuerzos para este semestre, pero son jugadores que nos interesan y que podrían llegar en la próxima temporada", explican en Mitre y Puccini. Una situación similar también se conoció ayer: el mediocampista Lautaro Grosso (quien cumplirá 20 años en febrero) quedó libre de River Plate y se sumaría a las divisiones juveniles de Villa Dálmine con la posibilidad de firmar contrato profesional en julio. Se trata de un jugador de características ofensivas (velocidad y gambeta) que suele desempeñarse por la derecha y que integró la Reserva del Millonario que dirigía Facundo "Luigi" Villalba. Al mismo tiempo de estas gestiones también se sigue en tratativas para sumar el tercer refuerzo para la segunda rueda del campeonato. La intención de Bovaglio es incorporar un delantero, luego de perder a finales del año pasado a Fabricio Brener (retornó a Belgrano) y Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados) y de no poder contar actualmente con Matías Ramírez (se lesionó el quinto metatarsiano en el inicio de esta pretemporada).

LAUTARO GROSSO CUMPLIRÁ 20 AÑOS EN FEBRERO. ES UN MEDIOCAMPISTA DE CARACTERÍSTICAS OFENSIVAS. BAUTISMO PARA "LOS PIBES" Como es habitual en las pretemporadas, aquellos juveniles que realizan una concentración por primera vez con el plantel profesional reciben su "bautismo": un corte de pelo de características poco ortodoxas. En esta oportunidad, en San Nicolás, donde Villa Dálmine está realizando su semana más intensa de preparación, los que sufrieron las tijeras fueron el arquero Diego Pérez Díaz (categoría 2000), el mediocampista Santiago Patroni (categoría 2002) y el atacante Valentín Umeres (2003). "Son jugadores con proyección, en los que tenemos ilusiones a futuro. Por ello decidimos que empiecen a rozarse con los profesionales y a conocer hábitos de entrenamientos de profesionales", explicó el Director Deportivo de la institución, Gabriel Viglianti.

PATRONI, UMERES Y PÉREZ DÍAZ TRAS LOS TIJERETAZOS RECIBIDOS (FOTO: PRENSA VILLA DALMINE).



