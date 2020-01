LIMITAN A LA AFI La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, firmó esta tarde una resolución para limitar "al mínimo" las actuaciones de ese organismo en la Justicia Federal. El documento, que será publicado hoy en el Boletín Oficial, asegura que la AFI debe "orientar sus esfuerzos al cumplimiento de sus funciones primordiales de producción de inteligencia nacional y producción de inteligencia criminal referido a los delitos federales complejos y contra los poderes públicos y el poder constitucional". La medida establece que "Por todo ello, resulta necesario disminuir al mínimo de los casos posibles el ejercicio de las funciones de investigación criminal de esta Agencia Federal de Inteligencia y, por ende, su participación como auxiliar en las causa judiciales, competencias éstas además propias de otros organismos estatales". VIOLENCIA EN ROSARIO El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, encabezó en Rosario la reunión sobre seguridad junto al ministro del área provincial, Marcelo Saín, e intendentes de varias ciudades, y sostuvo que "no vamos a tolerar situaciones de violencia como las que estamos viviendo". "Vamos a tener una coordinación de fuerzas federales, nacionales y locales a disposición del mejor resultado posible al cuidado de los vecinos", anunció el gobernador en medio de una ola de crímenes que azota a Rosario. El mandatario volvió a mencionar que en "Santa Fe estamos en una emergencia en materia de seguridad y no vamos a tolerar situaciones de violencia como las que estamos viviendo". PRECIOS CUIDADOS El Gobierno nacional se reunió ayer con intendentes bonaerenses para "coordinar el control" del programa Precios Cuidados en los municipios, con el objetivo de "cuidar el bolsillo de los argentinos". "La prioridad es cuidar el bolsillo de los argentinos. Precios Cuidados viene a recomponer el poder adquisitivo de nuestros vecinos. Los intendentes tenemos las herramientas de control amigable", enfatizó el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta. FERNÁNDEZ VISITARÁ AL PAPA El papa Francisco recibirá al presidente Alberto Fernández el viernes 31 de enero en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico del Vaticano. Según fuentes oficiales, la reunión está pautada para las 11:00 (horario europeo, las 7:00 en Argentina) y será el primer encuentro entre el sumo pontífice y el primer mandatario desde que asumió al frente del Poder Ejecutivo. El encuentro se confirmó luego de que la Casa Rosada designara a Luis Bellando como el nuevo embajador ante la Santa Sede. DESPRECIO ANIMAL Un video, que se hizo viral, muestra como desde un helicóptero arrojaron un cerdo a una pileta en un claro desprecio, no solo por el animal, sino por el sentido común. El hecho transcurre en Punta del Este y el protagonista, según diferentes medios, sería el dueño de Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo, propietario de la casa donde cae el animal. A través de la red social twitter se desató una catarata de opiniones en contra de lo sucedido, mientras que en un artículo publicado en la web de la revista Noticias, se indica que el empresario formó parte de una "broma de muy mal gusto" que tuvo lugar en su chacra de Uruguay, donde está de vacaciones.



