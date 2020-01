La deuda bonaerense es "insostenible", alertó Kicillof

P U B L I C



"Lo que vuelve insostenible el pago es el fuerte endeudamiento del período anterior", consideró el gobernador bonaerense. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, alertó ayer martes que el nivel de deuda bonaerense es "insostenible". "Todos queremos evitar que la situación se haga más complicada", aseguró el mandatario provincial. En ese sentido, destacó: "He tenido reuniones con acreedores y en un tema estamos todos de acuerdo, que es que la deuda en las condiciones actuales no es sostenible". "Necesitamos una resolución ordenada que beneficie a todos", consideró Kicillof en conferencia de prensa. El gobernador, además, alertó que "en la actuales condiciones no se va a poder honrar la deuda" y afirmó que "para recuperar la capacidad de pago, hay que volver a crecer". "Estamos buscando soluciones charladas y aceptadas por los acreedores. Esto es una solicitud de adhesión", enfatizó el mandatario provincial. "Lo que vuelve insostenible el pago es el fuerte endeudamiento del período anterior", consideró. Al referirse a "la capacidad financiera de la provincia", indicó: "Los datos muestran que los montos que dejó no son suficientes para afrontar los pagos de deuda. No es una apreciación, es una realidad". "Triplicaron los vencimientos de este año medidos en dólares", remarcó Kicillof al criticar a la gestión de María Eugenia Vidal. Y se rió cuando una periodista de La Nación le preguntó por un eventual retorno de las cuasimonedas como el Patacón. "No sé qué responder a esa segunda pregunta, porque conozco bien y he escrito sobre la situación que dio lugar al surgimiento de las cuasi-monedas, y la verdad es que no tiene absolutamente ningún contacto con esta cuestión, y lo digo respetuosamente", aseguró Kicillof. Eliminan impuesto al sello en contratos de alquiler bonaerenses La reciente sanción de la Ley Impositiva bonaerense permitirá que los inquilinos no paguen más el sellado de los contratos, uno de los costos que debían afrontar para poder alquilar una casa. Desde ahora, sólo abonarán el impuesto a los sellos en las viviendas alquiladas cuyo valor fiscal esté por arriba de $1.731.600 y la alícuota del gravamen será del 0,5% del valor total del contrato. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que "el sentido de la medida es dar un beneficio a los que alquilan y que tienen que pagar el impuesto. Además, hacía mucho que no se actualizaba el límite y así también se reducen los costos de transacción". El funcionario estimó que la iniciativa impulsada por el gobierno bonaerense dentro de la ley impositiva prácticamente alcanzará a muy pocos inquilinos. El impuesto de sellos se aplica a contratos y operaciones de carácter oneroso formalizados según lo que determine cada jurisdicción provincial y en los alquileres ya no se paga en la ciudad de Buenos Aires. Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos, destacó que la ley impedirá las maniobras de las inmobiliarias de cobrar más de lo estipulado o en los casos en que no corresponde. Muñoz explicó que "ahora la mayoría de las viviendas que se alquilan no pagarán el sellado, y los que están por encima sólo pagarán el 0,5%", al señalar que son pocos los alcanzados por el impuesto al elevarse el valor fiscal de las viviendas.

La deuda bonaerense es "insostenible", alertó Kicillof

