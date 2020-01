La reciente sanción de la Ley Impositiva bonaerense permitirá que los inquilinos no paguen más el sellado de los contratos, uno de los costos que debían afrontar para poder alquilar una casa. Desde ahora, sólo abonarán el impuesto a los sellos en las viviendas alquiladas cuyo valor fiscal esté por arriba de $1.731.600 y la alícuota del gravamen será del 0,5% del valor total del contrato. El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que "el sentido de la medida es dar un beneficio a los que alquilan y que tienen que pagar el impuesto. Además, hacía mucho que no se actualizaba el límite y así también se reducen los costos de transacción". El funcionario estimó que la iniciativa impulsada por el gobierno bonaerense dentro de la ley impositiva prácticamente alcanzará a muy pocos inquilinos. El impuesto de sellos se aplica a contratos y operaciones de carácter oneroso formalizados según lo que determine cada jurisdicción provincial y en los alquileres ya no se paga en la ciudad de Buenos Aires. Gervasio Muñoz, de la Federación de Inquilinos, destacó que la ley impedirá las maniobras de las inmobiliarias de cobrar más de lo estipulado o en los casos en que no corresponde. Muñoz explicó que "ahora la mayoría de las viviendas que se alquilan no pagarán el sellado, y los que están por encima sólo pagarán el 0,5%", al señalar que son pocos los alcanzados por el impuesto al elevarse el valor fiscal de las viviendas.



Eliminan impuesto al sello en contratos de alquiler bonaerenses

