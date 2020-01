La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 15/ene/2020 Julio Serrano: "Nunca dejé de sentirme jugador"







En el amistoso frente a Belgrano, el mediocampista hizo su presentación en Defensores de La Esperanza y se apunta para ser protagonista en la Copa Federación. Defensores de La Esperanza dio una de las grandes noticias entre los equipos que participarán de la Copa Federación Norte 2020: incorporó a Julio Serrano, mediocampista de 38 años de enorme trayectoria, con tres pasos por Nueva Chicago (donde es ídolo), experiencia en Primera División y también en el fútbol europeo (jugó en el Slovan Bratislava de Eslovaquia). Y la presentación fue el pasado sábado, en el amistoso disputado frente a Belgrano de Zárate (campeón de la última Liga Zarateña) en Villa Massoni. "Para nosotros es un privilegio y un honor muy grande dirigirlo. Nos va ayudar a ser mejores. Vamos aprovechar al máximo su jerarquía y experiencia", destacó la dupla técnica conformada por Miguel Ríos y Cristian Tejera. Por su parte, Serrano también dejó sus impresiones luego del amistoso: "Nunca dejé de sentirme jugador. El estar parado seis meses no me hizo dudar sobre mi continuidad", explicó, al tiempo que reconoció que después de su último paso por Lamadrid en la temporada 2018/19 no recibió llamados para seguir jugando profesionalmente. "No sabía nada de la existencia de la Copa Federación, pero recibí el llamado de los muchachos de La Esperanza y no lo dudé, porque esto es lo que me gusta y tengo ganas de seguir jugando al fútbol", agregó en diálogo con un cronista de Ascenso Mil Quinientos. En cuanto a su condición física, el mediocampista señaló: "Se juega más con la pelota en los pies que corriendo, pero soy consciente que también tengo que ayudar a los compañeros cuando no la tenemos. Así que tengo que ponerme bien desde lo físico". Finalmente, Serrano también se refirió a lo que vio de su nuevo equipo en el amistoso ante Belgrano: "El funcionamiento fue bueno. No conocía a los chicos, pero hay buena pasta. Espero poder darle una mano al equipo. Soy de jugar, pero si tengo que correr y meter, también lo puedo hacer. Para lo que me necesite el técnico voy a estar". El debut de Defensores de La Esperanza en la Copa Federación será este fin de semana como local frente a Pabellón Argentino de Marcos Paz, por la primera fecha del Grupo E que también integra Central Buenos Aires de Zárate.

SERRANO SE SUMÓ AL PLANTEL EN EL AMISTOSO CON BELGRANO.



