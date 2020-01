Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 15/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 15/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Fútbol







SE PRESENTA "LA ACADÉ" Esta noche, desde las 22.00, en el estadio Bicentenario de San Juan, Sebastián Beccacece tendrá su primer partido al frente de Racing, en el amistoso que disputará ante Athlético Paranaense, campeón de la Copa de Brasil. Ya con la presencia de Héctor Fértoli, entrenando a la par de sus compañeros, el nuevo entrenador paró ayer un equipo en un ejercicio táctico contra los juveniles, donde volvió a probar con Walter Montoya en la posición de lateral por derecha. Los once del DT fueron: Gabriel Arias; Montoya, Nery Domínguez, Lucas Orbán, Eugenio Mena; Leonel Miranda, Marcelo Díaz, Matías Rojas; David Barbona, Lisandro López y Fértoli. En tanto, el campanense Leonardo Sigali será baja, dado que sigue con trabajos de recuperación por la lesión que sufrió en su rodilla izquierda frente a Boca. MÁS AMISTOSOS PREVIOS Mientras todavía no está clara la fecha de reinicio de la Superliga, los equipos siguen con su puesta a punto para la parte final del campeonato. En ese marco, Vélez Sarsfield se midió con Defensores de Belgrano: igualó 1-1 en el primer partido de la jornada (gol de Pablo Galdames) y en el segundo se impuso por 3-0 (Luca Orellano, Facundo Cáseres y Mauro Pittón). Por su parte, Newells venció 3-1 a Estudiantes de Río Cuarto con dos goles de Mauro Fórmica y uno de Maximiliano Rodríguez. Mientras que Colón de Santa Fe derrotó 1-0 a Sportivo Las Parejas con un tanto de Wilson Morelo. Finalmente, Godoy Cruz superó 2-1 a Banfield con un doblete de Santiago "Morro" García (Agustín Fontana había marcado para el Taladro). ESTADIO "BOCHA" Pablo Moyano, vicepresidente de Independiente, reveló que su padre Hugo tiene la intención de cambiarle el nombre al estadio Libertadores de América. La idea del mandatario es que lleve el del ídolo máximo del club: Ricardo Enrique Bochini. "Es un compromiso que tenemos con la comisión directiva. Nos comprometimos a que el estadio se llame Ricardo Enrique Bochini", manifestó Pablo Moyano en diálogo en los micrófonos de radio Club Oktubre FM 94.7. EL NUEVO DT DE MESSI Después de despedir a Ernesto Valverde, Barcelona presentó ayer a su nuevo DT: Quique Setién, ex entrenador del Betis, entre otros clubes. "Ni en mis mejores sueños hubiera podido imaginar estar aquí", reconoció Setien tras firmar contrato hasta el 30 de junio de 2022. A su vez, destacó la "ilusión" con la que afronta un proyecto que calificó de "gran reto", y aseguró que eso es justo lo que transmitirá a sus futbolistas: "Ese entusiasmo, esas ganas de querer ganar, esta confianza que tengo ahora". Por su parte, Lionel Messi, capitán culé, aprovechó sus redes sociales para despedir a Valverde: "Gracias por todo, míster. Seguro que te irá genial allá donde vayas porque, además de ser un gran profesional, sos una magnífica persona. Mucha suerte y un abrazo grande", escribió. PUSSETTO, A LA PREMIER El argentino Ignacio Pussetto (24 años) seguirá su carrera en la Premier League: Watford compró su pase al Udinese a cambio de 20 millones de euros. Según trascendió, el delantero santafesino firmará un contrato por cuatro temporadas y media. Pussetto llegó al Calcio en 2018 y disputó 50 partidos en Udinese, donde marcó cinco goles y dio cinco asistencias. Lo curioso de su transferencia es que tanto el club inglés como el italiano son del mismo dueño, Giampaolo Pozzo. En Argentina jugó en Atlético de Rafaela y Huracán y ambos recibirán dinero por su traspaso. En la Crema disputó 44 partidos, mientras que en el Globo, que percibirá 200 mil euros, mostró su mejor versión entre 2016 y mediados de 2018.

Breves: Fútbol

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar