Breves: Polideportivas

AL-ATTIYAH, A TIRO La novena etapa del Rally Dakar 2020 que se desarrolla en Arabia Saudita le permitió al qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota) recortar la diferencia respecto al líder en Autos, el español Carlos Sainz (Mini). Así, ahora, solo 24 segundos separan a un piloto del otro. En tanto, a 6m38s se ubica el francés Stephane Peterhansel (Mini), quien fue el mejor de la jornada de ayer. Por su parte, el argentino Orlando Terranova fue 10º en esta novena etapa y se mantiene en el 5º puesto de la General, a 49m41s de Sainz. La 10ª etapa será desde Haradh hasta Shubaytah, en un recorrido de 608 kilómetros, de los cuales 534 serán de prueba especial, sin servicio de asistencia. BRABEC, EN MOTOS Después de la rotura de motor que sufrió Kevin Benavides (Honda) el sábado y tras la trágica muerte del portugués Paulo Goncalves que llevó a suspender la octava jornada cronometrada, el estadounidense Ricky Brabec (Honda) se encamina a la victoria en Motos en el Dakar 2020. Ayer fue cuarto en la novena etapa, que fue ganada por el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), quien lo escolta en la General a más de 20 minutos de distancia. Por su parte, los argentinos Luciano Benavides (KTM) y Franco Caimi (Yamaha) se ubican en el 7º y 8º lugar de la General, respectivamente. LAUSANA 2020 El esquiador argentino Tiziano Gravier (17 años) concluyó 7º en la prueba de Super-G en los III Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno "Lausana 2020" y así obtuvo un diploma olímpico. Gravier (hijo de la modelo Valeria Mazza) hizo un tiempo de 55s07 y logró el mejor resultado histórico para la Argentina en una prueba individual en Juegos de Invierno. Luego de dicha actuación, este martes participó también de la prueba de Slalom Gigante, en la que finalizó en la 19ª posición. ATP 250 DE ADELAIDA Los argentinos Juan Ignacio Londero y Federico Delbonis fueron eliminados en la primera ronda del ATP 250 de Adelaida. El cordobés perdió 6-2 y 6-4 con el británico Daniel Evans, mientras que Delbonis cayó 6-4 y 6-4 con el australiano James Duckworth. AUS OPEN: QUALY En el inicio de la clasificación para el Abierto de Australia, primer Grand Slam del año, el argentino Facundo Coria superó al indio Ramkumar Ramanathan por 4-6, 6-4 y 6-1 y avanzó a la segunda ronda, instancia en la que se medirá con el letón Ernests Gulbis. En cambio, en esta primera jornada fueron eliminados sus compatriotas Andrea Collarini y Juan Pablo Ficovich. En la continuidad de la primera ronda de la Qualy del AO se presentarán otros tres argentinos: Facundo Mena (ante el finlandés Emil Ruusuuori), Facundo Bagnis (vs el italiano Stéfano Napolitano) y Marco Trungelliti (contra el japonés Go Soeda). EL HUMO EN AUSTRALIA La noticia más importante del primer día de la Qualy del Abierto de Australia fue el retiro de la tenista eslovena Dalila Jakupovic, quien sufrió un intenso ataque de tos como consecuencia de la calidad del aire (afectada por los incendios que azotan al país). Por esta situación abandonó su match frente a la suiza Stefanie Vogele cuando vencía por 6-4 y 5-6. "Estaba realmente asustada. Me tiré al suelo porque sentía que no podía caminar. No tengo ningún problema respiratorio, es más, a mí me gusta el calor", explicó la tenista.



