Continúa el conflicto entre UOM y TenarisSiderca

Ayer hubo una nueva audiencia de en el Ministerio de Trabajo, donde el gremio considera que la empresa no está acatando la conciliación obligatoria al no permitir ingresar a los trabajadores. La empresa asegura que no incumple ninguna norma, al asegurarle la totalidad de su sueldo y que el no ingreso tiene que ver con no tener tareas asignadas para ellos. Ayer en horas de la mañana y hasta pasado el mediodía tuvo lugar la audiencia programada en la representación local del Ministerio de Trabajo a la que asistieron representantes legales de TenarisSiderca y de la conducción de la UOM Seccional Campana. Como se recordará, el conflicto se inició semanas atrás, cuando la empresa propuso un nuevo régimen de suspensiones que no fue aceptado por los trabajadores, dado que en algunos casos implicaba percibir una remuneración "por debajo de la línea de pobreza" según declaraciones del Secretario General de UOM Abel Furlán. Fue entonces que la empresa decidió no renovar los contratos de unos 150 operarios, además de desvincular a otros 40 empleados de convenio, algunos con hasta 15 años de antigüedad. Fue entonces cuándo el gremio denunció la situación en el Ministerio de Trabajo, que dictó la medida de Conciliación Obligatoria por 15 días, con la reincorporación de los trabajadores involucrados. Por su parte, la empresa se reservó el derecho de impugnar la medida, dado que no considera como despedidos a los trabajadores contratados sino que consideró su derecho la no renovación del contrato, al tiempo que manifestó su voluntad de continuar acreditando los haberes correspondientes mientras durase el tiempo de la conciliación, pero sin permitirles el ingreso a trabajar, al considerar que no tiene tareas asignadas para dicho personal. En ese sentido, trascendió que tras la reunión de ayer, todo sigue igual que hace una semana. La diferencia sería que mientras TenarisSiderca no permita ingresar a los trabajadores, el Ministerio de Trabajo consideraría que la empresa no está acatando la medida de Conciliación Obligatoria dictada; y podría llegar a sancionar económicamente por incumplimiento con lo establecido.

AYER TUVO LUGAR OTRO CAPÍTULO DEL CONFLICTO QUE UOM Y TENARIS SIDERCA MANTIENEN POR LA DESVINCULACIÓN DE MAS DE 190 TRABAJADORES.



Continúa el conflicto entre UOM y TenarisSiderca

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar