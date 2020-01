Nuevo escruche en el barrio Dálmine

Al igual que el del viernes, también entraron a una casa cuya familia estaba de vacaciones. Robaron dinero y alhajas. Dos menores aprehendidos anoche luego de robar celulares. Fue ayer pasado el mediodía que la señora de servicio doméstico ingresó a la propiedad de 25 de mayo al 1500 y encontró toda la casa dada vuelta. Primero llamó a la policía, y luego a los dueños, quienes estaban de vacaciones y llegaron a las pocas horas. El robo parece calcado al escruche del viernes pasado, sobre la Luis Costa. Pero dada la visibilidad de la casa que se encuentra frente a la confluencia de 25 de Mayo y Sáenz Peña, a metro de la plaza del barrio, se ve que los cacos decidieron no llevarse objetos u electrodomésticos de gran tamaño para no llamar la atención de la vigilancia privada que hace rondines por el barrio. Ingresaron por una ventana del frente, que se encuentra en la planta alta, haciendo palanca. Y dieron vuelta toda la casa, claramente buscando un escondite. Porque, además de haber vaciado todos los cajones de los muebles de la casa, incluyendo los de la cocina, destaparon el frente de una bañadera con equipo de hidromasaje, e incluso despegaron una parte de la base de madera de la escalera. Cuando nuestro cronista estuvo relevando el caso, sobre Luis Costa y Verdi se entrevistó con una señora quien terminaba de conversar con una oficial del Comando Patrulla Campana quien tenía sobre la caja del móvil una bicicleta. "No sé, pero entiendo que en menos de una hora robaron 4 celulares, incluyendo el mío. Eran 4 en bicicleta, 3 chiquitos de 11 ó 14 años y uno más grande. Ahora la oficial iba para la portería de Siderca porque un hombre los siguió y atrapó a 2 ahí. Los otros dos escaparon", comentó. "Desde abril pasado, los vecinos no asociados a la Asociación de Vecinos del Barrio Dalmine advertimos sobre la posibilidad de esta situación, al notar que los controles de seguridad no eran suficientes, o que la cobertura presentaba falencias no corregidas a tiempo. Las acciones de mejoras fueron desoídas por lo que será necesario realizar profundos cambios y replanteos en todas las áreas: Policía, Secretaría de Seguridad, Vecinos, pero por sobre todas las cosas, romper paradigmas y viejas creencias que el barrio es el más seguro de la ciudad. Entendiendo nuestras falencias, podremos avanzar, si no seguiremos dando vueltas en el mismo punto", publicaron en el muro de Facebook "Barrio Dalmine".

Dada vuelta quedó la casa de 25 de Mayo al 1500. se llevaron dinero en efectivo y alhajas.



Nuevo escruche en el barrio Dálmine

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar