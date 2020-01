Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA IMPORTANTE DE AGUA "En la calle Rigoli entre Zaballo y Di Lucca del barrio La Josefa, se rompió hace rato un caño principal de agua que deja a toda la manzana sin presión y la poca agua que llega a las canillas está turbia. Más de siete quejas a ABSA y no pasa nada" cuenta Horacio. LA GENTE NO CUIDA "El finde fui a pasar el día en familia y mi nene de 4 años me pidió llevarlo al baño y miren con lo que me encontré una lástima no saben cuidar nada. Se trata de mejorar la costanera pero ustedes no cuidan nada... Señor Abella no le haga más nada no saben cuidar nada seguro van a otro lado y cuidan pero acá no. Yo como vecino y campanero me da lástima la gente que tenemos atentamente", muestra Sebastián. INUNDADOS ESTÁN "Calle Farelo 120 entre la calle Martínez y Castaño (barrio Otamendi) siempre nos mienten que arreglan todo seguimos inundándonos. Cada vez que llueve no nos ayudan en nada venimos pidiendo un cesto de basura para la esquina de Farelo y Martí-nez ya que por la cuadra no pasa el basurero, no tenemos iluminación. Es una calle muerta, necesitamos que vengan a ver como estamos", escribe Gustavo. #QuejaVecinal caño de agua potable roto bajo la vereda con pérdida permanente justo frente a la entrada de garage en Viamonte 1030 #Campana. @ABSAOficial @CeMAV_Campana pic.twitter.com/2YkWIl2Ep7 — Daniel Trila (@dantrila) January 16, 2020

16 de Enero de 2020:

Quejas Vecinales

