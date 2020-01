Los municipales pretenden arrancar hoy la paritaria 2020

P U B L I C



Pautaron una reunión para las 10 de la mañana en la sede gremial de avenida Ameghino. Hay incertidumbre respecto a la representación del Gobierno local. El aumento de 4 mil pesos decretado por Nación podría colarse en la negociación. Los municipales pretenden arrancar hoy la discusión paritaria 2020, por lo que el Sindicato convocó a una reunión a cuya agenda podría sumarse el pedido de los $4.000 que Nación anunció para los estatales. Si bien no se trata de un pago obligado para los municipios, la Provincia de Buenos Aires podría adherirse e invitar a los distritos a hacer lo propio. El martes, la decisión fue publicada en el Boletín Oficial y se confirmó que se pagará en dos cuotas, una de 3 mil y otra de mil con las liquidaciones de febrero y marzo respectivamente. La suba es a cuenta de futuros aumentos paritarios. Pero sobre la mesa de negociación local habrá temas pendientes que abordar. El gremio viene reclamando por lo que considera una paritaria inconclusa: el 2019 terminó con aumentos otorgados por decreto por el intendente al considerar que la discusión con el Sindicato no llegaría a buen puerto. Esto motivó una presentación directa del gremio al Ministerio de Trabajo: hasta La Plata viajaron sus autoridades a principios de año para solicitar "pronta intervención" de esa cartera laboral, comandada por Mara Ruiz Malec. "Estos aumentos otorgados por decretos y a cuenta de futuros acuerdos, no llegan a los compañeros trabajadores pasivos (jubilados y pensionados municipales), de la misma forma que (éstos) no reciben los Bonos no remunerativos que son otorgados por el gobierno comunal", había fundamentado el gremio su presentación. Lo que debería arrancar a negociarse este miércoles es la nueva paritaria 2020 que, tras un acuerdo en el segundo semestre del año pasado, coincidirá con el año calendario. Se prevé que se discutirá en dos tramos: enero-junio y julio-diciembre. La Autentica Defensa consultó con fuentes gremiales, quienes descartaron dar a conocer las cifras que reclamarán frente al Departamento Ejecutivo. Si comentaron que si Campana se pliega al aumento otorgado por Nación, la suma podría conformar la base de la discusión. Pero no solo los números son la incógnita: también quiénes integrarán el equipo paritario del Municipio. Luego de algunas salidas y movimientos internos, hay incertidumbre, factor que podría dilatar las negociaciones cuyo puntapié está previsto para hoy a las 10 de la mañana en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana, ubicada en Ameghino y Colón.



Los municipales pretenden arrancar hoy la paritaria 2020

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar