También convocó "como ciudadana comprometida con el humanismo y la justicia al acto en memoria del crimen de Estado, el día sábado a las 6 de la tarde en la plaza Vaticano al lado del teatro Colón". La dirigente de la Coalición Cívica-ARI Elisa Carrió se refirió ayer a la muerte del fiscal Alberto Nisman frente a "las múltiples declaraciones antisemitas en las redes sociales" y se declaró "judía espiritual". "Frente a las múltiples declaraciones antisemitas en las redes sociales, me declaro judía espiritual y expreso que tales voces sólo reflejan odio, resentimiento y antihumanidad", consignó Carrió en su cuenta de Twitter. Además, consideró que "el asesinato de Nisman fue un crimen político donde el gobierno de CFK estuvo claramente implicado". En tanto, Carrió hizo referencia a la marcha de este sábado por los cinco años de la muerte de Nisman y sostuvo que no le extraña que "instituciones judías no asistan".



Carrió aseguró que el Gobierno de CFK "estuvo implicado en el asesinato de Nisman"

