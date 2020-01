Las vacaciones se disfrutan en el Espacio Campana Joven

La Secretaría de Desarrollo Social y Educación del Municipio impulsa varias propuestas y actividades para que los jóvenes de la ciudad disfruten de la mejor manera el receso escolar. Las vacaciones de verano ya se disfrutan en el Espacio Campana Joven. Esta semana comenzaron las propuestas recreativas y culturales impulsadas por el Municipio para los meses de enero y febrero. La secretaria de Desarrollo Social y Educación, Elisa Abella, visitó el lugar y compartió con los jóvenes varias de las actividades, mostrándose muy contenta por la gran repercusión que generaron las propuestas y la cantidad de inscriptos en cada una de ellas. En tanto que el director de Juventud, Iván Gómez, destacó la decisión del intendente Sebastián Abella de promover por segundo año consecutivo estas actividades "que tienen como fin no solo entretener a los jóvenes sino también brindarles un espacio de contención y acompañamiento". No obstante, instó a quienes todavía no lo hicieron a que se acerquen a las instalaciones de Espacio Campana Joven y conocer la oferta de actividades ya que la inscripción a los talleres de cultura y de Expresarte Recreativo se encuentra permanentemente abierta. "Queremos que nadie se quede sin disfrutar del verano por lo que invitamos a los jóvenes a que participen. Se van a divierten mucho", concluyó Gómez. Los interesados deben inscribirse en San Martín y Liniers de lunes a viernes de 8 a 18. PROPUESTAS Los talleres municipales de cultura están dirigidos a jóvenes de 12 a 30 años. Se dictan clases de Clásico y Español, Teatro, Tango, Escultura, Dibujo y Pintura y Danzas Varias. En tanto que los talleres "Expresarte Recreativo" están destinados a jóvenes de 12 a 25 años y se desarrollan los martes y jueves. Realizan juegos de play station y metegol, entre otras actividades. Y la Escuela Municipal de Música brinda un taller de ensamble que se realiza martes, miércoles y jueves de 18 a 20 para jóvenes de entre 12 y 30 años con conocimiento en canto o instrumentos: guitarra, batería, piano y bajo.

Elisa Abella se acercó al Espacio para conversar con integrantes de la Dirección de Juventud.





Expresarte Recreativo, una de las propuestas del Espacio Campana Joven.



Las vacaciones se disfrutan en el Espacio Campana Joven

