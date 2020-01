Efemérides del día de la fecha: 16 de enero

DÍA INTERNACIONAL DE "THE BEATLES" Este día fue creado por los fanáticos de la banda británica para conmemorar la apertura de "The Cavern", club en el que "The Beatles" debutaron y conocieron a su manager Brian Epstein, en el año 1957; creado por Alan Sytner con el propósito de difundir la música jazz, el mismo estaba inspirado en el club de jazz "Le Caveau" de París. Previo a la presentación de "The Beatles" John Lennon había tocado allí con "The Quarrymen", banda precursora de "The Beatles", cuando Sytner los invitó a las "Sesiones de Skiffle" de los miércoles. En lo que respecta a la famosa banda, ésta actuó allí desde el 9 de febrero del año 1961 hasta el 3 de agosto del año 1963 haciendo un total de 292 presentaciones: "se podría discutir incluso si ´The Beatles´ hubieran conseguido todo lo que lograron sin ´The Cavern´" dijo Bill Heckle, uno de los dueños del pub. No obstante, hay fans que consideran que esta efeméride es en realidad el 6 de julio, día en el que John Lennon conoció a Paul McCartney; aquella jornada Lennon dio un concierto con "The Quarrymen" en la Iglesia St. Peters cuando su amigo Ivan Vaughan le presentó a Paul McCartney que deslumbró a la banda con su interpretación de "Twenty flight rock" de Eddie Cochran y, al poco tiempo, se volvió un miembro de la misma. Por otra parte, otros consideran que la fecha correcta de esta celebración es el 10 de julio por ser el día en el que, en el año 1964, la banda retornó triunfante de la gira por Estados Unidos para rodar su película "A Hard Day´s Night". FANGIO GANA EL GRAN PREMIO DE BUENOS AIRES DE FÓRMULA 1 Aquel día las temperaturas rozaban los 40º sentenciando una ardua carrera para los pilotos que, bajo el sol infernal, debían completar 96 largas vueltas en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez. Los corredores se secaban las gotas de sudor mientras esperaban la señal, Fangio se mantenía imperturbable en su legendaria "Flecha de Plata" manteniendo un solo pensamiento en su cabeza: ganar. Al caer la bandera, dominó la delantera teniendo como escoltas a Froilán González con su Ferrari 625 y Alberto Ascari con el Lancia D50 pera ésta le fue arrebatada en un segundo por Ascari que con la potencia del Lancia le sacó cada vez mayor distancia y, con Froilán de acompañante, lo dejaron tercero; así pasaron 22 vueltas peleándose entre sí por el liderazgo mientras un calor infernal amenazaba a cualquiera con abandonar la carrera, sin embargo, fue una mancha de aceite derramada en el accidente entre Karl Kling y Jean Behra la que desvió a Ascari hacia las vallas del circuito dejando a los argentinos a la cabeza. El cambio de pilotos se presentó como un alivio para muchos que, exhaustos y desesperados por agua, tuvieron que ceder su volante a su compañero; pero ese no fue el caso de Fangio que se mantuvo inflexible y sólo cedió 1 minuto de su tiempo para parar en boxes: "entonces sentí que Neubauer me decía que si estaba muy fatigado, le diera el auto a Stirling Moss ¿Cómo iba a dárselo? Tenía la victoria al alcance de la mano. Y un poco soñando y otro mucho sufriendo, completé la distancia y gané aquella carrera." Cuando regresó monopolizó la delantera destruyendo cada intento de Froilán de sobrepasarlo y dejándolo relegado al segundo puesto. Ese domingo del año 1955 fue una tortura para "El Chueco" que finalizada la carrera confesó que se autoconvenció de que el calor del auto que llegaba a él era nieve que lo congelaba: "pensé que iba caminando por un banco de nieve hundido hasta la cintura, y me dije que tenía que seguir corriendo porque la nieve me estaba congelando. Funcionó". SE PUBLICA "DON QUIJOTE DE LA MANCHA" Un día como hoy en el año 1605, se publicaba "El ingenioso hidalgo don Quijote la Mancha." Escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, la misma fue impresa por la casa de Juan de la Cuesta y dedicada al Duque de Béjar, Alonso de Zuñiga. La obra se centra en un hidalgo pobre de La Mancha, Alonso Quijano, que enloquece leyendo libros de caballería y comienza a creer que es un caballero medieval iniciando sus aventuras como Don Quijote de La Mancha junto a su caballo Rocinante y su escudero Sancho Panza: "en efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante".





