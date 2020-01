Este viernes hay cine en la Biblioteca Popular Jean Jaures

Se proyectará a las 21 horas "La mujer de los perros". La entrada es libre y gratuita con el clásico sistema a la gorra. Continuando con el ciclo de cine de verano de Adiccine, este viernes a las 21 horas se proyectará la película "La mujer de los perros", dirigida por Laura Citarella y Verónica Llinás, interpretada por Verónica Llinás, Germán de Silvas, Juana Zalazar y Juliana Muras con música de Juana Molina. El lugar de encuentro es la biblioteca popular Jean Jaures (San Martín 325). La Mujer de los perros es una película que tiene como personaje principal a una mujer. Esta mujer tiene una particularidad: Vive con diez perros en un rancho construido por ella misma a algunos kilómetros de la ciudad. El contexto de esta historia es el misterioso y sorprendente universo del conurbano bonaerense. La protagonista es la mujer y los coprotagonistas son sus perros. En cierta forma, esta es la historia de una mujer que vive en los confines – no sólo geográficos – sino también de su propia humanidad. La mujer es un misterio. Pero no es este misterio lo que el film intentará revelar. Lo importante es el acontecer de las cosas y su relación con el mundo. Lo importante es el clima, son los tiempos, los espacios, el desplazamiento, la invención de una posible ingeniería de vida. La mujer permanece como una especie de espectadora de su propio entorno. Apenas interactúa. Lo hace lo mínimo indispensable como para sobrevivir y poder vivir. Come, caza, tiene sexo, busca agua. No maneja dinero. Casi no habla. Cuando habla no oímos lo que dice. Desconocemos su voz. La economía es la palabra clave de esta película. Se hace sólo lo que se necesita. Se dice muy poco. Se gesticula lo mínimo indispensable. Así seremos espectadores de un personaje que lo mira todo, casi sin opinar. Sin pasado, sin futuro, sólo presente. El evento no se suspende por lluvia, es con el clásico sistema a la gorra y habrá buffet a precios populares para degustar mientras se mira la película, y pasar un rato ameno entre amigos.





Este viernes hay cine en la Biblioteca Popular Jean Jaures

