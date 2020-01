El Riacho Baradero es uno de mis tantos lugares preferidos el que conocí y visitó desde la década del 70, allí pase jornadas de pescas extraordinarias con buenos ejemplares de bogas, tarariras, surubí y algunos dorados además de la buena variada de piel que se da en el lugar. Ya casado con mi esposa y mis hijos chicos disfrutamos muchísimo de vacaciones en carpa en el camping municipal donde a la orilla del riacho Baradero aprendieron a utilizar los mojarrero y a realizar sus primeros lances con caña y reel. En esta oportunidad en realidad la idea fue visitar un arroyo en las inmediaciones de Alsina donde nos aseguraron de que se encontrarían buenos ejemplares de tarariras, lugar que lamentablemente no pudimos acceder con el auto debido a que en un tramo del camino de tierra este se cortó con una gran zanja. Sin pensarlo demasiado a solo 15 kilómetros teníamos a Baradero por lo cual le dije a mi compañero Luis Mondragón que diera marcha atrás y que nos dirigiéramos al Riacho Baradero y así lo hicimos, en una media hora más ya estábamos recorriendo la costa del riacho, donde tomamos a mano derecha hacia el sector del circuito. En este día el riacho se presentó sumamente bajo dejando ver la gran mayoría de las piedras que tiene en sus orillas con la particularidad que las encontramos cargadas con mejillones asiáticos una de las comidas preferenciales de las bogas. La temperatura pese a ser las siete de la mañana ya era alta y soplaba un fuerte viento del sector Noreste que pese a ser un viento caluroso ayudaba a mitigar un poco la temperatura en este día. Paramos con Luis bajo una hilera de pinos a la vera del camino dejando el auto a la sombra y armamos un improvisado campamento al reparo del sol, nos dispusimos al armado de dos equipos cada uno y al encarne con masa, maíz fermentado, salamín, lombrices y un equipo especialmente con anguila. Los primeros intentos dieron resultados positivos al solo tocar los plomos el agua abriéndose el pique para hermosos bagres amarillos que tomaron lombrices, maza y maíz fermentado. En uno de los equipos de Luis se dio el pique y captura de una boguita de aproximadamente un kilo y medio y esto nos abrió el parámetro de tiro ya que realizando lances al centro del riacho el pique se daba para bagres amarillos pero a medio lance ahí se encontraban las bogas. De esta manera y habiéndole encontrado el tiro a las bogas no paramos de sacar una tras otra las que promediaron de los 800 gramos a casi los dos kilos, las que devolvimos en su totalidad al agua. Fue un festival de piques y capturas, lo anecdótico también fue que en mis equipos las bogas picaban solamente con salamín y no con maza y maíz pero en los equipos de Luis todos los piques y capturas fueron con maza y maíz y no con salamín, ¿cosas que tiene la pesca no? Promediando el mediodía realizamos un parate para tomar unos refrescos y disfrutar de unos sándwich y así emprender ya nuestro regreso debido a que la temperatura era realmente insoportable. En el viaje continuamos con nuestros recuerdos de viejas incursiones de pescas realizadas, disfrutando también a pleno del aire acondicionado que nos traía el gran alivio de este día. Así de esta manera finalizamos un nuevo relevamiento de pesca costera en uno de mis lugares preferido y que tantos recuerdos me trae a la memoria, el riacho Baradero no defrauda siempre paga. En nuestro programa televisivo Nº810 de esta semana te mostramos la primera parte de todo lo comentado en esta nota el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Riacho Baradero con bogas que promedian los dos kilos.



Semanario del Pescador:

El riacho Baradero no defrauda siempre paga

Por Luis María Bruno

