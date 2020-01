Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 16/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 16/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

NO HABRÍA POSTERGACIÓN Dirigentes de los equipos de la Superliga tuvieron ayer una primera reunión para tratar la hipotética postergación del reinicio del campeonato. Sin embargo, no hubo resolución alguna y, por ahora, se jugaría en las fechas estipuladas, aunque hoy habrá una votación con representantes de los clubes. Mientras tanto, la disputa del duelo entre River Plate e Independiente, postergado de la fecha 14, está confirmada para este domingo a las 19.10 horas en Avellaneda. SE PRESENTA RUSSO Este jueves, Boca Juniors disputará el primer amistoso del segundo ciclo de Miguel Ángel Russo como entrenador Xeneize. Será en el estadio Bicentenario de San Juan, desde las 22.00 horas, frente a Universitario de Perú. Para este ensayo, el DT no podrá contar con Esteban Andrada (sufrió un esguince del ligamento lateral interno de la rodilla derecho) ni con Agustín Almendra (esguince de tobillo derecho). VOLVIÓ A BOEDO El plantel de San Lorenzo culminó la parte más intensa de su pretemporada, desarrollada en el Hotel Sofitel de nuestra ciudad, en Río Luján. Así, ahora, los dirigidos por Diego Monarriz continuarán con el resto de la preparación en la Ciudad Deportiva del Bajo Flores. Hasta el momento, el Ciclón incorporó a Alejandro Donatti (Racing) y Diego Rodríguez (Defensa y Justicia) y recuperó a Fernando Monetti (Atlético Nacional), mientras que ya dejó ir al campanense Nicolás Blandi (Colo Colo), Héctor Fértoli, Fernando Belluschi, Ezequiel Cerutti, Rubén Botta, Elías Pereyra y Mauro Pittón. LANÚS VENCIÓ A GELP El Lanús de Luis Zubeldía superó ayer por 3-2 al Gimnasia (LP) de Diego Armando Maradona en un amistoso de pretemporada disputado en el predio de la AFA de Ezeiza. Para el Granate marcaron Nicolás Orsini (2) y Marcelino Moreno, mientras que Horacio Tijanovich y Lucas Licht lo hicieron para el Lobo. En las últimas horas, Lanús cerró la llegada de dos nuevos refuerzos: el lateral derecho Nicolás Morgantini (exPlatense) y el delantero Ezequiel Cerutti (exSan Lorenzo). DERROTA DEL BICHO Argentinos Juniors, único líder del actual campeonato de la Superliga, cayó 2-0 en un amistoso disputado frente a Alvarado en Mar del Plata. Los goles del ensayo de 60 minutos fueron anotados por Santiago Giordana (ex Villa Dálmine) y Germán Rivero. Los dirigidos por Diego Dabove formaron con Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Miguel Torrén, Carlos Quintana, Elías Gómez; Francis Mac Allister, Matías Romero; Damián Batallini, Iván Colman, Gabriel Hauche; y Santiago Silva. REFUERZO PINCHA El volante ofensivo Mauro Díaz, surgido de River Plate, se convirtió en el tercer refuerzo de Estudiantes de La Plata para este semestre (anteriormente se habían sumado Javier Mascherano y Martín Cauteruccio, además del regreso de Lucas Rodríguez). El entrerriano, de 28 años, regresa al fútbol argentino después de siete años en los que jugó en el FC Dallas de Estados Unidos (2013-18) y Al-Shabab de Emiratos Árabes Unidos (2019).

