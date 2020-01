La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Los adultos mayores disfrutan de la Colonia Municipal







En una visita al Club Ciudad de Campana donde se desarrolla la versión veraniega de la colonia impulsada por el Municipio, los 170 colonos se mostraron alegres, divertidos y felices. Juegos, deportes adaptados, fiestas temáticas, pileta, mates y charlas son algunas de las tantas opciones que disfrutan a diario. Después de reunirse todos bajo la sombra para compartir el desayuno mientras van llegando uno a uno, los adultos mayores de la Colonia Municipal de Verano participan de la primera actividad de la jornada en el Club Ciudad de Campana. Los profes les proponen ponerse en movimiento y los invitan a caminar. Luego de un rato, detienen su marcha y cumplen con una "orden": abrazar o saludar con un beso a su compañero para darle la bienvenida. En esta simple consigna se sintetiza lo que significa la Colonia para todos ellos. Son días divertidos de compañerismo y alegría. Y ellos mismos se encargan de destacarlo. Como Juan Carlos Carrizo, quien aseguró que "siempre la pasamos bien con gente de nuestra edad". Son 170 adultos mayores quienes a diario disfrutan de su estadía. Gran parte de ellos se incorporaron este año. Todos participan de las actividades propuestas por la coordinadora, Micaela Ghione, y una docena de profesores de la Dirección de Deportes del Municipio. Amelia Dorregaray agradeció al intendente Sebastián Abella y al Municipio por lo que ella define como "un mimo" y describió que allí se hacen nuevos amigos, toman mates y tienen distintas actividades. Pero, lo más importante, según explicó es que "nos divertimos muchísimo y eso, a nuestra edad, nos hace falta". Lo particular de la Colonia es que "nadie está quieto" y, tal como lo destacaron los profesores, "la intención es siempre estar en movimiento". Por esta razón, hay a diario todo tipo de actividades que incluyen caminatas, pileta y deportes adaptados. Asimismo, hay juegos de mesa, charlas, mates y mucho más. También, todos los viernes disfrutan de una fiesta temática diferente. La semana anterior fue la fiesta del sombrero y, esta, será la fiesta ochentosa. Además, festejan cumpleaños. "Esta Colonia se supera año a año. En cada edición recibimos una mejor atención, mejores actividades", afirmó Carmen Mc Nally quien junto a Elda Barrios invitó a "quienes no se animaron a venir, que vengan porque la van a pasar hermoso. Realmente vale la pena". Entre ellos todos también están los integrantes del Hogar Municipal de Ancianos, para quienes la experiencia resulta ser maravillosa. "Es un placer disfrutar de todo este espacio al aire libre. Esto es algo completamente distinto a lo que podemos hacer a diario en nuestro hogar. Es muy lindo estar acá con mis compañeras. Disfrutamos de estar juntas compartiendo estas actividades", relató Lucía Di Virgilio de 84 años. Quien además destacó el trato respetuoso y cordial de los profesores y de todos los organizadores. "Es necesario tener voluntad. Es común que a esta edad tengamos miedo de salir solos, pero hay que animarse porque acá estamos acompañados y es realmente un placer", cerró Lucía. La Colonia - que comenzó el 6 de enero- se extenderá hasta el próximo 7 de febrero. A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Educación, los adultos mayores no solo acceden al ingreso al club y cada una de las propuestas deportivas y recreativas, sino que también tienen el traslado gratuito hasta allí. Sin duda esto recién empieza. No obstante, en tan solo 10 días la Colonia Municipal de Verano ya "robó" cientos de sonrisas, sumó anécdotas y, especialmente, les regaló alegrías y mucha diversión a los vecinos de la tercera edad de nuestra ciudad.

La alegría es el común dominador en cada jornada. Todos los viernes hay una fiesta temática.





Con la premisa de no quedarse quietos, los profes diseñan actividades adaptadas para todos.





El intendente Abella visitó a los colonos y compartió una mañana con ellos.





A diario participan de actividades en la pileta.

Adultos mayores disfrutan una mañana al aire libre, en la Colonia Municipal pic.twitter.com/xoAeRe7xNx — MunicipalidadCampana (@campanagov) January 16, 2020

