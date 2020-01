La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Crecen las sospechas de que Vergara se fue de mochilero







Un día después de irse de su casa en el barrio San Cayetano, fue captado por cámaras municipales de Zárate. Llevaba consigo lo que parece era una bolsa de dormir. Un llamado a familiares confirmaría la hipótesis. Fabián Leonel Vergara, el joven de 28 años que se encuentra desaparecido desde el pasado miércoles 8 de enero, podría haberse ido de mochilero. Así se desprende de un llamado que recibió la familia y también de una serie de imágenes captadas por el sistema público de videovigilancia de Zárate, donde se lo ve alejándose de la ciudad en compañía de otra persona. El video fue registrado por los equipos de la Dirección de Prevención Urbana (DPU) del Municipio de Zárate el pasado jueves 9 de enero por la mañana, 24 horas luego de que Vergara saliese de su casa en el barrio San Cayetano. En la imagen difundida, se lo puede ver de remera roja con detalles negros y blancos, jean negro y una mochila que, al parecer, tiene una bolsa de dormir en su parte superior. Vergara fue descripto con vestimenta muy similar la última vez que fue visto por su novia Yésica, cuando le dijo que salía rumbo a un trabajo que después resultó ser falso. De acuerdo a su pareja, que volvió a dialogar ayer con La Auténtica Defensa, el video fue registrado en las inmediaciones de la avenida Antártida Argentina que conecta el casco céntrico de Zárate con la autopista Panamericana. Mientras que identificó claramente a su novio, la joven no pudo determinar quién es el sujeto que lo acompañaba, que en la imagen viste sweater, bermuda, gorra con visera y también acarrea una mochila. Horas antes, se conoció que la mamá de un amigo de Leonel se comunicó con su familia para indicarles que se habría ido de mochilero junto a su hijo. Si bien se barajaron varios posibles destinos, los investigadores creen que ambos podrían haber puesto rumbo hacia la provincia de Mendoza, cuya fuerza policial ya fue notificada. El caso de Vergara cobró notoriedad a través de las redes sociales. El joven fue visto por última vez el 8 de enero, cuando salió hacia Capital Federal. Sin embargo, esta semana se supo que el trabajo que decía tener desde noviembre en Retiro era falso. El joven no tiene antecedentes penales y, según su novia, antes de comenzar a viajar a Buenos aires solo salía de la casa en calle Tomás Murray para entrenar a un conjunto de fútbol del barrio. La Comisaría Primera lideró el martes un operativo que incluyó cuatro móviles del Comando Patrulla, Caballería y la brigada K-9, junto a diversos efectivos. Se realizaron rastrillajes en los alrededores del barrio y se entrevistó a varios vecinos, sin que se recabaran datos concretos que contribuyan a dar con el joven. "En ningún momento me dijo que se quería ir: estaba todo bien", aseguró Yésica, su novia, que se encuentra embarazada de tres meses.



La imagen fue captada por el sistema de videovigilancia público de la vecina ciudad de Zárate el pasado 9 de enero en horas de la mañana

Crecen las sospechas de que Vergara se fue de mochilero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar