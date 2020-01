La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 El Gobierno no se presentó y se dilata el comienzo de la Paritaria Municipal







La primera reunión del año estaba pautada para ayer a las 10 de la mañana, pero el equipo paritario del Municipio no fue. El gremio analiza los siguientes pasos. El comienzo de la paritaria municipal 2020 deberá esperar: para este jueves por la mañana el gremio había convocado a la primera reunión, pero el equipo paritario del Municipio no apareció, dilatándose así el arranque de la discusión salarial. De acuerdo al gremio, no hubo aviso verbal o escrito de la no presentación de los paritarios municipales. La entidad ahora analiza puertas adentro los próximos pasos a seguir, aunque por ahora no se habla de medidas de fuerza. Ya existe una presentación en el Ministerio de Trabajo bonaerense por lo que el Sindicato considera el incumplimiento de la paritaria 2019, año que terminó con el intendente Sebastián Abella otorgando subas por decreto. Además de estimarlas "insuficientes frente a la galopante inflación", el gremio sostiene que "dichas actualizaciones, al no estar rubricadas en el marco del convenio colectivo de trabajo, no impactan en los jubilados y pensionados". Para este jueves también prometía colarse en la agenda paritaria los $4 mil que la gestión de Alberto Fernández anunció para los estatales, monto que se pagará en dos cuotas y que será a cuenta de futuros aumentos. Los beneficiarios serán quienes ganen hasta $60 mil. Si bien el Municipio de Campana no está obligado a hacerle frente a este aumento, se estima que la Provincia se plegará a la medida e invitará a los distritos bonaerenses a imitarla. Lo que debió arrancar a negociarse este jueves es la nueva paritaria 2020 que, tras un acuerdo en el segundo semestre del año pasado, coincidirá con el año calendario. Se prevé que se discutirá en dos tramos: enero-junio y julio-diciembre. La Autentica Defensa consultó con fuentes gremiales, quienes descartaron dar a conocer las cifras que reclamarán frente al Departamento Ejecutivo. Si comentaron que si Campana se sube al aumento otorgado por Nación, la suma podría conformar la base de la discusión.

No hubo reunión paritaria. De acuerdo al gremio, no hubo aviso verbal o escrito de la no presentación de los representantes municipales. LA FESIMUBO ALERTÓ QUE LAS COMUNAS DEBEN DAR ESTABILIDAD A CONTRATADOS DESPUÉS DE UN AÑO Ante los despidos en algunas Municipalidades, la federación recordó que la ley 14.656 obliga a pasar a planta a quienes cumplen un año como contratado. La entidad recordó que "los trabajadores comunales con más de un año de antigüedad no son contratados sino efectivos luego de un año". Desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) emitieron un comunicado donde denunciaron la situación, en especial entre empleados que no tienen estabilidad laboral, es decir, son contratados. La entidad que lidera Rubén "cholo" García recordó que según la nueva ley de paritarias municipales, ese personal al cumplir el año no debe ser recontratado, sino pasado a planta permanente. "Desde la vigencia de la ley 14.656 ningún trabajador con más de un año de antigüedad es contratado", dijo la entidad, mediante un comunicado. En los últimos días, en comunas como Pilar o La Plata, hubo varios despidos de este tipo, lo que generó la reacción de la federación. En el texto, firmado por García, la Fesimubo repudió "los despidos producidos en varios distritos provinciales hacia fines de diciembre último", y explicó que "los trabajadores comunales con más de un año de antigüedad no son contratados sino efectivos luego de un año".

