Colisionan en Jean Jaures y Las Heras

Edición del viernes, 17/ene/2020







Una camioneta Honda y un Toyota Etios protagonizaron un violento choque. El Toyota terminó sobre la vereda, impactando contra una columna de alumbrado público. Dos móviles del SAME fueron convocados el miércoles por la tarde para asistir a Guillermo Saume y Gisela Godoy, quienes se trasladaban en un Toyota Etios y colisionaron con una camioneta Honda en la esquina de Jean Jaures y Las Heras. Fruto de la colisión, el Etios se subió a la vereda y terminó su trayectoria impactando contra una columna de alumbrado público que, incluso, perdió su luminaria al recibir el golpe. Por su parte, la conductora del otro vehículo resultó ilesa.

Los ocupantes del Toyota Etios fueron trasladados por el SAME hasta el Hospital San José.





Los tripulantes del Etios en el piso a la espera del SAME





El farol fue a parar a un techo



