La Fesimubo alertó que las comunas deben dar estabilidad a contratados después de un año

Edición del viernes, 17/ene/2020











NOTICIA RELACIONADA: Se dilata el comienzo de la Paritaria Municipal Ante los despidos en algunas Municipalidades, la federación recordó que la ley 14.656 obliga a pasar a planta a quienes cumplen un año como contratado. La entidad recordó que "los trabajadores comunales con más de un año de antigüedad no son contratados sino efectivos luego de un año". Desde la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (Fesimubo) emitieron un comunicado donde denunciaron la situación, en especial entre empleados que no tienen estabilidad laboral, es decir, son contratados. La entidad que lidera Rubén "cholo" García recordó que según la nueva ley de paritarias municipales, ese personal al cumplir el año no debe ser recontratado, sino pasado a planta permanente. "Desde la vigencia de la ley 14.656 ningún trabajador con más de un año de antigüedad es contratado", dijo la entidad, mediante un comunicado. En los últimos días, en comunas como Pilar o La Plata, hubo varios despidos de este tipo, lo que generó la reacción de la federación. En el texto, firmado por García, la Fesimubo repudió "los despidos producidos en varios distritos provinciales hacia fines de diciembre último", y explicó que "los trabajadores comunales con más de un año de antigüedad no son contratados sino efectivos luego de un año".



