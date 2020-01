La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Marco Colella:

De esta manera el concejal del bloque Frente de TODOS respondió a los dichos del oficialismo local. Colella se mostró "sorprendido" ante la no realización de la sesión extraordinaria para tratar el "congelamiento de sueldos" dentro del recinto del HCD. "Se había generado un consenso dentro de los distintos bloques que conforman el Concejo Deliberante, un consenso por el cual estábamos todos de acuerdo en el congelamiento de la dieta para generar un ahorro ante esta difícil situación de crisis que vive la ciudad de Campana, y toda la Provincia de buenos aires" expresó el concejal y continúo diciendo que "como primer paso veíamos como positivo el reconocimiento de la difícil situación económica que viven los vecinos de campana por parte de Sebastián Abella; creíamos que esta convocatoria, esta proposición del intendente municipal de hacer un congelamiento de toda la planta política para generar un fondo que ayude a paliar esta difícil situación que viven los vecinos de Campana era una excelente oportunidad". Desde su lugar de concejal del bloque Frente de TODOS Colella considera que "lo que se le solicitó al intendente y a la Presidenta del HCD fue generar una ordenanza que no solo produzca un congelamiento en los sueldos sino que se transparenten otros tipo de cosas como por ejemplo las bonificaciones que tienen los funcionarios que hoy trabajan para el Ejecutivo municipal y que en su gran mayoría son personas que no viven en la ciudad y en otros casos son familiares del propio intendente". Desde el Frente de TODOS "creemos que es importante un blanqueo de todo este panorama para que sea realmente trasladado en beneficio de los ciudadanos mas necesitados" y sostienen "se debe generar un fondo afectado para que ese dinero sea trasladado en una política pública que beneficie al ciudadano de Campana porque nos va a pasar sino como ya ocurrió en otras oportunidades en la que todos hacemos un esfuerzo y después una Secretaria, como fue el caso de Mariela Svuart, gasta millones de pesos en desayunos en Sotifel". "Cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de que se tienen que mostrar los sueldos de toda la planta política del municipio de Campana, que es dinero que se recauda con los impuestos que cada vecino abona mes a mes, el intendente decide retroceder" indicó Marco Colella y agregó "no quieren realizar esta sesión extraordinaria para tratar y discutir este proyecto por lo cual me queda la sensación de que fue solo una medida mediática para ser simpaticos con la sociedad pero cuando le hablamos de transparencia el gobierno de Cambiemos decide dar marcha atrás". Colella comentó que desde el bloque que integra se encuentran analizando "la manera de como vamos a realizar el congelamiento de nuestras dietas siempre considerante importante que este regulado por una ordenanza, se debe hacer de manera transparente" y afirmó "en los medios podemos decir lo que querramos, pero de los dichos al hecho queda un gris en el medio". Para concluir Marco Colella dijo "creo y espero que la Presidenta recapacite, que se pueda llegar a un consenso, que se pueda generar esta ordenanza porque considero que es la manera más sana de volcar un beneficio a la ciudad".

