La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Efemérides del día de la fecha: 17 de enero







APARACE POR PRIMERA VEZ "POPEYE" La vida de Elzie Crisler Segar transcurría entre papeles, lápices y creaciones salidas de su infinita creatividad alimentada con las películas de Charles Chaplin. El éxito llegó recién en el año 1919 con la historieta "Thimble Theatre" publicada en el periódico "The New York Evening Journal"; la misma narraba las andanzas y desventuras de los hermanos Oyl, Olivia y Castor, junto al novio de ella Ham Gravy. Pero todo cambió en el año 1929 cuando Castor se acercó a un marinero tuerto con una pipa colgando en su boca para que lo lleve hacia una gallina mágica. Ante la insólita pregunta acerca de si era un marinero la primera frase con la que Popeye atrajo la simpatía de los lectores fue "¿Acaso piensas que soy un vaquero?" Curiosamente en esta tira cómica Popeye recibe un disparo que no lo daña, ya que, la gallina mágica le da su característica fuerza sobrehumana en agradecimiento por cuidarla. Al poco tiempo, el marinero tuvo su propia historieta y para el año 1933 "Fleischer Studios" realizó el primer cortometraje del personaje. JUAN CASSOULET SUMA OTRA HAZAÑA EN EL AUTOMOVILISMO Hace 119 años nuestro país comenzaba escribir su historia automovilística con una carrera en el Hipódromo Argentino en el que atónitos espectadores pudieron ver a los impresionantes y poco comunes autos. Organizado por la Sociedad Damas de Caridad el evento perseguía la meta de recaudar fondos para el deteriorado Instituto Siglo XXI; en aquella ocasión se presentaron 7 competidores: Marcelo Torcuato de Alvear, Egisto Gismondi, José Figueroa Alcorta, Juan Abella y Aarón Anchorena a bordo de automóviles Locomobile, el señor Celestino Salgado en un automóvil construido con piezas europeas y nacionales y el señor Juan Cassoulet en un Rochester. A una velocidad de 73 km/h Cassoulet adelantó a sus rivales unos escasos metros y cruzó triunfante la meta. Esta no fue la única hazaña del señor Cassoulet que, inquieto y fascinado con sus automóviles, maquinó una idea imposible para esos años: viajar desde Buenos Aires hacia Córdoba con su "De Dion Bouton" de cuatro cilindros y 15 caballos de fuerza; pensó una solución a todas las posibles adversidades que se le podían presentar llevándose consigo bidones de nafta en 7 cajones, ruedas de auxilio y tablones de madera para poder sortear los terrenos pantanosos. Ante tal locura, Cassoulet decidió ir acompañado por personas de confianza como su hermano Luis, Julián García y H. Pess. La travesía duró 3 días y 15 horas y quedó plasmada en un diario cordobés: "la máquina parecía infernal, brotando de la tierra, en medio de la lava de ígneo volcán, con sus hombres convertidos en demonios subterráneos". SE LANZA "YELLOW SUBMARINE" Un día como hoy en el año 1969, "The Beatles" lanzaba el disco "Yellow Submarine." Éste contenía la banda sonora de la película "Yellow Submarine" estrenada el año anterior en el "London Pavilion Cinema"; dirigida por George Dunning y producido por Al Brodax, la misma esta basado en la canción compuesta por Paul McCartney : "amé ´Yellow Submarine.´ Era innovadora y contaba con una gran animación. Sigue siendo genial y estoy contento de que nos hayamos implicado en ella" dijo en una ocasión Ringo Starr. Entre las canciones del disco se encontraban "All you need is love", "Hey Bulldog", "Only a Northern Song" y "All together now" .

Efemérides del día de la fecha: 17 de enero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar