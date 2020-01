La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Copa Federación:

Defensores de La Esperanza enfrenta a SAPA de Marcos Paz el sábado; mientras que La Josefa visitará el domingo a Belgrano de Zárate. Por su parte, Las Campanas quedará libre. La Federación Norte de Fútbol de la Provincia de Buenos Aires confirmó la programación de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Federación Norte 2020, certamen que otorga una plaza en el Torneo Regional Federal Amateur 2021 y que estará comenzando este fin de semana. De la competencia participarán tres equipos de nuestra ciudad: Atlético Las Campanas, La Josefa y Defensores de La Esperanza, 1º, 2º y 3º del último Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. El primero en debutar será La Esperanza, que jugará el sábado como local frente a Pabellón Argentino de Marcos Paz, equipo que fue finalista de la edición pasada de la Copa Federación Norte. El encuentro, correspondiente a la Zona E, se iba a disputar en el predio "Héctor Fillopski" de divisiones juveniles de Villa Dálmine, pero por cuestiones administrativas debió cambiar de escenario: así, la presentación del Verdinegro será en cancha de Belgrano de Zárate desde las 17.30 horas. En el mismo estadio será el debut de La Josefa, que el domingo enfrentará como visitante al Indio de Villa Massoni desde las 19.15 horas por la primera fecha de la Zona D. Por su parte, Atlético Las Campanas quedará libre en la jornada inaugural de la Zona F. TODOS LOS PARTIDOS -Zona A: River Plate de Chacabuco vs Villa Italia de Salto (viernes 21.00) y 9 de Julio de Chacabuco vs Racing de Chacabuco (domingo 18.30). -Zona B: Barracas de Colón vs Sport de Salto (domingo 19.00) y CUSA de Salto vs River de Pergamino (domingo 17.30). -Zona C: Independencia de San Pedro vs Banfield de San Pedro (domingo 17.30) y Paraná de San Pedro vs Ferroviario de Zárate (sábado 19.00). -Zona D: Belgrano de Zárate vs La Josefa (domingo 19.15) y Lima FC vs Fundición de Baradero (sábado 18.00). -Zona E: Defensores de La Esperanza vs SAPA de Marcos Paz (sábado 17.30 en cancha de Belgrano de Zárate). Libre: Central Buenos Aires de Zárate. -Zona F: Maipú de Zárate vs Estrada de Zárate (domingo 17.30). Libre: Atlético Las Campanas.

