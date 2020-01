La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Campanenses de Primera:

Ballini jugó sus primeros amistosos para Independiente Santa Fe







El campanense fue titular en El Cardenal, en la derrota 3-1 ante Deportivo Cali. Tras su salida de Villa Dálmine, el campanense Matías Ballini ya se encuentra en Colombia y en pleno proceso de adaptación a Independiente Santa Fe, su nuevo equipo. En ese marco disputó sus primeros dos partidos amistosos: primero jugó ante Deportivo Cali (victoria 2-1) y luego ante Millonarios (derrota 3-1). En el marco del Torneo ESPN en El Campín de Bogotá. Con la camiseta número 16, el jugador de nuestra ciudad fue titular en ambos encuentros. En el primero estuvo 65 minutos en cancha y su actuación fue valorada por la prensa colombiana: "Activo desde el primer minuto, habló bastante con la defensa y mantuvo el orden defensivo cuando el equipo mandó los centrales al ataque. Mostró actitud en la cancha e intentó contagiar a sus compañeros. Tiene panorama para abrir el juego cuando se cierra mucho por un costado", señaló el periodista Christian Ricardo González Villate en As Colombia. En tanto, también su entrenador Harold Rivera se refirió a las actuaciones de Ballini: "Hizo un gran trabajo, me gustó lo que hizo", dijo tras el primer partido. Luego, culminado el clásico capitalino ante Millonarios agregó: "Ballini es un jugador limpio, que tiene un buen primer pase. Debe acoplarse al equipo y eso no es fácil". En ese segundo cotejo, el campanense disputó 57 minutos.

BALLINI FUE TITULAR EN LOS DOS AMISTOSOS DE INDEPENDIENTE SANTA FE.



