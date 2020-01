La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Boxeo:

"La Peke" Espinosa no peleará en Campana







El importante festival que iba a desarrollarse en nuestra ciudad el sábado 25 fue cancelado por falta de apoyo. Así, la pelea de Anyelen por el título sudamericano de la AMB será en febrero en Catamarca. A principios de año trascendió la posibilidad de que nuestra ciudad albergara un importante festival boxístico fiscalizado por la Federación Argentino de Boxeo (FAB) y televisado por TyC Sports. Y que en esa velada, la local Anyelén Espinosa iba a pelear por el título sudamericano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Sin embargo, la fecha debió ser cancelada por "falta de definiciones". El promotor local César Espinosa (padre y entrenador de "La Peke") estuvo trabajando intensamente para tratar de reunir los apoyos económicos y logísticos para concretar este festival en Campana. Iba a realizarse el 25 de enero y tenía pautado cinco combates profesionales (con presencia de César "La Joya" Barrionuevo) y seis amateurs. Pero Espinosa no obtuvo las respuestas esperadas. "Una pena, porque yo quería darle un buen espectáculo a la gente de Campana y que la Peke tenga apoyo local", contó en diálogo con La Auténtica Defensa. Igualmente, la pelea por el título sudamericano AMB de Anyelen se mantiene en pie: será el 15 de febrero en Catamarca (donde será preliminar y no el combate de fondo) frente a la pampeana Aixa Adema. La oriunda de Santa Rosa, de 21 años, lleva dos años de fuerte actividad: ha completado 10 combates entre 2018 y 2019 con record de 3-3-4. Su última presentación fue en Chile, el 12 de octubre pasado, cuando perdió ante la chilena Daniel Asenjo (11-3-2), quien el 18 de abril peleará por el título mundial Súper Mosca de la AMB frente a la mexicana Maribel Ramírez

ANYELEN SE ENCUENTRAN ENTRENANDO EN NEUQUÉN. SU PELEA POR EL TÍTULO SUDAMERICANO AMB SE MANTIENE EN PIE: SERÁ EL 15 DE FEBRERO ANTE LA PAMPEANA AIXA ADEMA.



