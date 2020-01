Mariano Raina estuvo girando en el kartódromo de Zárate. Días atrás, en el kartódromo de Zárate, asistido por Rubén Guerra y en compañía de su hermano Martín, se pudo ver al campanense Mariano Raina girar con un karting. El piloto, de nivel nacional, estuvo dando varias vueltas como para empezar a encontrar ese manejo que lo llevó a correr en la Fórmula Renault y el Turismo Pista. Para quienes tuvieron la suerte de seguir su campaña, "el Doctor" siempre se mostró como un piloto rápido, inteligente, despierto y con un ritmo de carrera que lo llevó a ser protagonista por aquellos años en la categoría escuela del automovilismo y hoy fábrica de talentos. Lo concreto es que no dejó nada para pensar en relación a cómo seguirá su futuro automovilístico, pero en el entorno creen que "Marianito" se está probando a sí mismo, viendo si hay un regreso en algún momento como para desarrollar algo que le gusta demasiado. Y si bien ya tiene en su poder una baquet, no le debe alcanzar para sus aspiraciones deportivas. Quizás esto sea solo un momento de esparcimiento, pero en el automovilismo nunca está dicha la última palabra. Por la pregunta es: ¿Doctor, qué onda para el futuro? ¿Arranca o no arranca?



MARIANO RAINA YA HA COMPETIDO EN FORMULA RENAULT Y EL TURISMO ZONAL PISTA

¿Arranca o no arranca?

