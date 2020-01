La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Breves Polideportivas







CULMINA EL DAKAR Este viernes se realizará la 12ª y última etapa del Rally Dakar 2020 que se está desarrollando en Arabia Saudita. En Autos, en la 11ª etapa disputada ayer, el ganador fue el francés Stephane Peterhansel (Mini) y segundo quedó el qatarí Nasser Al-Attiyah (Toyota), quienes lograron recortarle ventaja a Carlos Sainz (Mini), que se ubicó tercero. Así, ahora, la diferencia del español sobre Al-Attiyah es de 10m17s, mientras que sobre Peterhansel es de 10m23s. Por su parte, el argentino Orlando Terranova no tuvo un buen jueves, quedó 13º en la etapa y perdió dos lugares en la General, que ahora lo muestra en la 7ª posición. En Motos, el estadounidense Ricky Brabec (Honda) aprovechó su ventaja como líder de la General y completó la 11ª etapa con mucha cautela (fue 10º). Así, la última jornada la comenzará con una ventaja de 13m56s sobre el chileno Pablo Quintanilla (Husqvarna), quien fue el ganador de la etapa de ayer. Los mejores argentinos son Luciano Benavides (KTM) y Franco Caimi (Yamaha), 7º y 8º de la General, respectivamente. En Cuatriciclos, el argentino Manuel Andújar (Yamaha) ocupó el 7º puesto en la 11ª etapa y se mantiene en el 4º lugar de la General que domina el chileno Ignacio Casale (Yamaha). La 12ª y última etapa se desarrollará este viernes: tendrá 267 kilómetros de enlace y 166 de carrera. SE SORTEÓ AUSTRALIA Mientras siguen las críticas a la organización por la calidad del aire en Melbourne, dados los incendios que afectan al país, el Abierto de Australia ya tiene los cuadros de sus respectivos torneos. En el masculino están confirmados cinco argentinos: Diego Schwartzman (14º en el ránking ATP) enfrentará al sudafricano Lloyd Harris (91º); Guido Pella (22º) jugará ante el australiano John-Patrick Smith (303º); Juan Ignacio Londero (51º) se medirá contra el búlgaro Grigor Dimitrov (18º); Leonardo Mayer (100°) chocará con el estadounidense Tommy Paul (90º); y Federico Delbonis (73º) debutará contra el portugués Joao Sousa (740º). En tanto, en la clasificación, otros dos tenistas de nuestro país siguen en carrera para acceder al main draw: Facundo Bagnis superó en primera ronda al italiano Stefano Napolitano, mientras que Marcos Trungelliti hizo lo propio al vencer al japonés Go Soeda. Ahora enfrentarán a al español Mario Vilela Martínez y al estadounidense J.J. Wolf en segunda ronda. A esa instancia también había clasificado Federico Coria, pero cayó ante el letón Ernests Gulbis por 6-3, 1-6 y 6-2. CHAMPIONS LEAGUE AMÉRICA Dos de los tres equipos argentinos que se encuentran en los Cuartos de Final de la máxima competencia continental comenzaron con victorias. Quimsa de Santiago del Estero venció 90-84 como visitante a Mogi das Cruzes en San Pablo y tendrá la oportunidad de cerrar la serie este domingo como local. Por su parte, Instituto de Córdoba festejó como local al superar 88-80 a Real Estelí de Nicaragua, donde este sábado se jugará la revancha. En cambio, San Lorenzo de Almagro, actual bicampeón de esta FIBA Champions League América, cayó en Brasil frente al Franca, que se impuso por 75-59. La revancha será este sábado a partir de las 20 en el estadio Roberto Pando, de Boedo. AMISTOSO DE JAGUARES Este viernes, en el marco de su preparación para el Super Rugby 2020, Jaguares disputará su primer amistoso de pretemporada frente a Georgia XV. La cita será a partir de las 21.00 en el estadio José María Minella de Mar del Plata. El equipo argentino, dirigido por Gonzalo Quesada, no podrá contar con Jerónimo De la Fuente (desgarro en el sóleo izquierdo), Matías Orlando (lesión en el bíceps femoral derecho) y Julián Montoya (lumbalgia).



