La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 17/ene/2020 Breves: Fútbol







SIN POSTERGACIÓN La Mesa Directiva de la Superliga se reunió este jueves en Puerto Madero y la votación para postergar el reinicio del campeonato por la disputa del Preolímpico Sub 23 terminó con resultado negativo para quienes pretendían cambiar el calendario. Quince clubes votaron a favor y nueve en contra, pero se necesitaban al menos dos tercios para hacer realidad la propuesta que tenía el apoyo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Entonces, ante este panorama, la acción se reanudará el viernes 24 con el duelo entre Aldosivi y Lanús, desde las 17.35 en Mar del Plata y por la apertura del capítulo 17. Sin embargo, el primer partido oficial del año será este domingo, con el duelo entre Independiente y River, postergado y correspondiente a la fecha 14, que se disputará desde las 19.10 en Avellaneda, tal como estaba previsto. EL NUEVO RACING Tras la partida de Eduardo "Chacho" Coudet y la llegada de Sebastián Beccacece como nuevo DT, Racing Club disputó el miércoles su primer amistoso oficial frente a Paranaense de Brasil. Fue en el estadio Bicentenario de San Juan, donde La Academia se impuso en definición por penales tras igualar 2-2 en los 90 minutos. Matías Rojas y Héctor Fertoli anotaron los goles del conjunto de Avellaneda, que tuvo como figura al arquero Javier García (ingresó en el ST por Gabriel Arias), quien atajó cuatro penales en la definición que Racing ganó 5-4. NO LO PRESTA River Plate rechazó la posibilidad de ceder a préstamo al colombiano Juan Fernando Quintero ante el interés del Genoa de Italia. El jugador de 26 años busca todavía recuperar su mejor forma y su cláusula de rescisión está pautada en 30 millones de dólares. Igualmente, la dirigencia Millonaria busca cumplir el deseo de Marcelo Gallardo tras la partida de Exequiel Palacios: que ningún otro futbolista deje el plantel. DENUNCIA EN BOCA El Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sacudió el mundo Boca con una denuncia que involucra directamente al club: aseguró que la empresa AySA, cuya actual titular es su esposa Malena Galmarini, "le pagaba 3.200.000 pesos por mes a Boca Juniors para invitar periodistas a la cancha". Ante esta información, Jorge Amor Ameal, actual Presidente Xeneize, señaló: "Es una cosa que no se puede entender, involucrando a periodistas también. Eso no es bueno tampoco. Lo encontraron de acuerdo a los balances y la auditoría que hicieron ellos. Esto no le hace bien a Boca. Nosotros tenemos que ir ordenando al club. Tenemos a la auditoría trabajando y cuando lleguemos al final vamos a informar los resultados", aseguró. VICTORIA PINCHA En su segundo amistoso de preparación, Estudiantes de La Plata venció 1-0 a Villa San Carlos con gol de Facundo Sánchez en un ensayo desarrollado en el predio de City Bell. El Pincha, dirigido por Gabriel Milito, formó con Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonathan Schunke, Javier Mascherano, Iván Erquiaga; Nahuel Estévez, David Ayala, Lucas Rodríguez; Ángel González, Martín Cauteruccio y Diego García. SUB 23: UNA DUDA El entrenador de la Selección Argentina Sub 23, Fernando Batista, tendría una sola duda para el debut en el Torneo Preolímpico de Colombia en el que debutará mañana sábado a las 22.30 hs. El interrogante está en el mediocampo: Nicolás Capaldo y Matías Zaracho se disputan un lugar. Así, la probable formación para enfrentar a Colombia en el debut sería: Facundo Cambeses; Marcelo Herrera, Nehuén Pérez, Facundo Medina, Claudio Bravo; Fausto Vera, Zaracho o Capaldo; Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Agustín Urzi; Adolfo Gaich.



Breves: Fútbol

