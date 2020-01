Juegan desde las 17.30 horas en cancha de Belgrano de Zárate, donde el equipo de nuestra ciudad hará de local. Mañana será el turno de La Josefa. Después de no haber podido inscribir equipos en el Torneo Regional Federal Amateur, los ojos de la Liga Campanense de Fútbol en este verano están puestos en la Copa Federación Norte 2020 que comienza este fin de semana. Y hoy será el turno de la primera presentación de un equipo de nuestra ciudad: Defensores de La Esperanza enfrentará a la Sociedad Atlética Pabellón Argentino (SAPA) de Marcos Paz por la primera fecha de la Zona E. El encuentro se jugará desde las 17.30 horas en cancha de Belgrano de Zárate, escenario al que tuvo que recurrir el Verdinegro después que la Federación Norte de Fútbol de la Provincia de Buenos Aires no le permitiera hacer de local en el predio "Héctor Fillopski" de Villa Dálmine. El Defe llegó a esta Copa Federación Norte 2020 después de terminar en la tercera posición en el Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense, un campeonato que cerró con sabor amargo porque tenía todo a su favor para coronarse en el Hexagonal Final cuando un fallo administrativo (a protesta de Atlético Las Campanas) postergó sus ilusiones de gritar campeón. Y para esta Copa Federación, La Esperanza dio una de las grandes notas en cuanto a incorporaciones: sumó al mediocampista Julio Serrano (38 años), un jugador que no ha tenido actividad oficial en los últimos seis meses, pero que cuenta con una extensa y destacada trayectoria después de tres pasos por Nueva Chicago (con el que jugó en Primera División), diferentes equipos de las cuatro categorías del Ascenso y el fútbol europeo (estuvo en el Slovan Bratislava de Eslovaquia). Sus otros cuatro refuerzos son campanenses: los defensores Leonel Bargas (ex Villa Dálmine y Fénix), Braian Aranda y Sebastián Nicolin y el mediocampista Diego Romero. Para este debut ante SAPA de Marcos Paz, la dupla técnica conformada por Miguel Ríos y Cristian Tejera dispondría la siguiente formación (que presenta dudas por cuestiones referidas a la habilitación de jugadores): Guillermo Friedrich; Leonel Bargas, Braian Aranda, Matías Andruzyzsyn, Sergio Robles; Jonathan Pavón o Diego Romero, Maximiliano Díaz, Tulio Barrios, Claudio López o Javier Tejera; Julio Serrano y Facundo Fernández. La Esperanza y SAPA tienen un antecedente reciente por Copa Federación: el año pasado se midieron en los Octavos de Final, en una serie que quedó en manos del conjunto de Marcos Paz, que se impuso tanto en la ida como en la revancha. Allí, SAPA comenzó un camino que lo llevaría a ser finalista de la edición 2019 (en la definición cayó ante 12 de Octubre de San Nicolás). Ahora, ambos equipos se enfrentarán en el marco de la primera fecha de la Zona E que también integra Central Buenos Aires de Zárate, que queda libre este fin de semana. LA JOSEFA, MAÑANA El segundo equipo campanense en salir a la cancha en esta Copa Federación Norte 2020 será La Josefa, que mañana domingo enfrentará como visitante a Belgrano de Zárate por la primera fecha de la Zona D. El encuentro se jugará en Villa Massoni desde las 19.15 horas. Por su parte, Atlético Las Campanas (el tercer conjunto de nuestra ciudad en este certamen) quedará libre en la jornada inaugural de la Zona F.

Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.



Copa Federación:

Defensores de la Esperanza debuta esta tarde ante Sapa de Marcos Paz

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar