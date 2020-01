Fue ayer por la mañana en Av. Varela y Urquiza. Sólo hubo daños materiales. Un Volkswagen Gol que cruzaba Av. Varela por Urquiza fue embestido por un Volkswagen Voyage que se dio a la fuga. Fruto del impacto, el conductor del Gol perdió el control de su vehículo y se subió a la vereda, finalizando su trayectoria contra el frente de la casa abandonada que se encuentra sobre esa esquina. Se hizo presente en el lugar un móvil del SAME pero no hubo necesidad de realizar ningún traslado. Del operativo también participaron personal del Comando Patrulla Campana asignado a la zona 4, Policía Motorizada, y Tránsito de la Municipalidad de Campana.

El Gol terminó contra el frente de la casa abandonada. Durante el choque el Voyage blanco perdió el escudo frontal. #Dato Choque y fuga, en Varela y Urquiza cruzaba un VW Gol, fue embestido por un Volkswagen Voyage blanco que perdió la insignia y se dio a la fuga hacia #ElArcoDeCampana, el Gol pegó contra la casa abandonada. SAME 1 sin traslado. CP zona 4, Policía Motorizada, Tránsito pic.twitter.com/9QxrunMQOp — Daniel Trila (@dantrila) January 17, 2020

Luego del choque se fugó

