Fue en el kiosko de 9 de Julio y Rawson. La cámara del CIMoPu instalada allí no está funcionando. "La inseguridad nos toca a todos, y lo peor es dónde y cómo entraron a robarme en el kiosco, ubicado a media cuadra de la Comisaria y el CIMOPU. Lo que es peor tengo una cámara arriba del kiosco, en la esquina justamente, las cuales cuando hice la denuncia ¡justo no estaban filmando! Eso no es todo, el tipo que entró a robar estuvo afuera en la esquina parado 10 minutos. Cuando se fue después de apuntarme con un tramontina, golpearme y clavarme la punta en el pie, salí gritando afuera, y he aquí nadie vio nada del CIMOPU y comisaria. ¡Pero si los vecinos! Una vecina a quien agradezco lo siguió, lo encontró parado, Llamó al 911 pero cuando llegaron ¡ya no estaba! Lo más indignante es que CIMOPU me dice que hace 3 días están rastreando a esa moto, y esta parada enfrente de ellos 10 minutos y ¡la cámara justo no toma!", fue el posteo de Julieta Laguna en su muro de Facebook. Nada para agregar.



En una de las fotos que sacó Julieta, puede verse el kiosko de Rawson y 9 de Julio y la cámara instalada.

Insólito: Roban a media cuadra de la Comisaría

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar