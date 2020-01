CONICET - BECAS Tras reunirse con el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, anunciaron un plan de recomposición de las becas doctorales y posdoctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. El Gobierno nacional estableció incrementos progresivos que llegarán en junio a $45.430 y $54.833, en las becas doctorales y posdoc-torales, respectivamente. Del encuentro, desarrollado el jueves, también participó Ana Franchi, presidente del Directorio del CONICET. MARCHA A cinco años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, una movilización que se prevé masiva se realizará hoy en la Plaza del Vaticano, a escasos metros del Palacio de Justicia, mientras que el domingo la DAIA realizará una ceremonia en el Cementerio de La Tablada, donde se encuentran los restos del ex titular de la Unidad Especial AMIA. A través de las redes sociales se llevó a cabo en los últimos días la convocatoria para el homenaje al ex integrante del Ministerio Público, en el que los manifestantes reclamarán a la Justicia que esclarezca el caso. La movilización se realizará a las 18:30 en la Plaza del Vaticano, ubicada en Cerrito y Viamonte, en el barrio porteño de San Nicolás. SCILINGO LIBRE El ex militar Alfredo Scilingo, condenado a 1.084 años de prisión por los "vuelos de la muerte" en España, salió de la cárcel después de estar 22 años preso, beneficiado por el sistema penitenciario de ese país. El represor fue favorecido por un régimen especial que le permite pernoctar en un Centro de Inserción Social (CIS) de la Comunidad de Madrid, y durante el día realizar tareas en una iglesia. La noticia generó el repudio de organismos de derechos humanos y la integrante de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas Graciela Lois expresó: "Yo sabía que Scilingo estaba pidiendo la libertad. Lo hablé hace como un año con mi abogado. Mi querella sigue". FALLECIÓ HÉCTOR NEGRI El vicepresidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Héctor Negri, falleció el viernes por la noche en un centro de salud de la ciudad de La Plata, por lo que el máximo tribunal provincial perdió a uno de sus siete integrantes. El funcionario judicial estaba internado desde hacía varios días debido a complicaciones en su salud que no pudo revertir, informaron fuentes judiciales. Negri era el ministro decano de la Suprema Corte bonaerense, a la que había accedido en 1983 durante la administración del entonces gobernador radical Alejandro Armendáriz.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar