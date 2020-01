Campana, 17 de enero de 2020 Sr. Director: Agradecería poder publicar el siguiente artículo en el espacio CORREO DE LECTORES. CONCEJALES: ¿DEBER CÍVICO O DIETA? Cuánto dolor me ocasiona ver como los concejales discuten por la dieta que reciben al ocupar un lugar elegido democráticamente por el voto popular. Viene a mi re cuerdo el tiempo en que ser Concejal era un "Honor pertenecer al Honorable Concejo Deliberante". No era motivo de disputa el dinero a recibir. Mi padre Luis De Dominicis ocupó distintos cargos políticos: Intendente, Diputado, Senador; jamás se mencionó en mi hogar la palabra "dieta" producto de las distinciones logradas por el voto, todo iba al comité de la Unión Cívica Radical del cual era el Presidente. Usufructuaba de un carnet para viajar en tren a La Plata. Cumplió siempre con las sesiones programadas a pesar de su intenso trabajo como médico y director del Hospital San José. Todo esto es muy penoso ver que políticos no me refiero a ningún partido en especial, ocupen su tiempo discutiendo por dinero en vez de preocuparse por mejorar la situación de quienes los premiaron con su voto. Vocación y responsabilidad cívica son los objetivos que deben guiar los pasos a seguir en bien de nuestra querida ciudad de Campana. Con todo respeto María Teresa De Dominicis de Zabaleta. DNI 1998621



