José Abel Perdomo

Es notable comprobar cómo las calamidades que produjo el pasado gobierno neoliberal de Cambiemos en nuestro país son de una magnitud tal que resulta muy difícil de empardar. Debemos reconocer que en esto de hacer daño a la mayoría de la ciudadanía han sido sumamente eficaces. El modelo latinoamericano que quisieron imitar siempre fue Chile al punto tal que Mauricio Macri dijo que los chilenos ya habían llegado y que los argentino estábamos recién en el comienzo del camino. Es que el país trasandino había logrado, a partir de la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet y a lo largo de 30 años de gobiernos democráticos acotados, implantar un modelo neoliberal que favorecía a los sectores concentrados de su economía que se apropiaban de la mayor parte del sostenido crecimiento económico y por lo tanto ocasionaban al mismo tiempo una creciente e insoportable desigualdad. Obnubilados por la escasa conflictividad social creyeron que esa pasividad era eterna hasta que el pueblo chileno dijo basta y se volcó a las calles para reclamar un cambio que a pesar de la feroz represión del estado persistió y obligó al presidente Piñera a comenzar con el proceso para realizar una reforma constitucional que implique el achicamiento de la desigualdad que los agobia. Fue así que Cambiemos ayudado por una parte de la entonces oposición que se pretendía "civilizada" creó las condiciones en detrimento de la mayoría de la población que supuestamente atraerían a los capitales foráneos "deseosos" en invertir en nuestro país. El estado eliminó rápidamente las restricciones que regían para los "mercados", bajó salarios y jubilaciones; aumentó la desocupación y les bajó impuestos a los ricos demostrando que no era un estado ausente sino que como Pichetto cambió de bando. Esta liberación de los "mercados" posibilitó una fenomenal fuga de divisas y que los exportadores de granos trajeran los dólares cuando se les dieran las ganas. Para financiar esta fiesta para pocos y como las inversiones no llegaron, comenzaron a endeudarse en dólares con prestamistas privados del exterior a un ritmo frenético hasta que llegó un punto en que los acreedores dijeron basta y el gobierno tuvo que recurrir al FMI para no caer en default. Pese al impresionante blindaje mediático que los medios llamados hegemónicos le brindaban aún desde antes de asumir, el pueblo conoce demasiado lo que significa un acuerdo con el fondo y las consecuencias de los ajustes que impone. Lo que Cambiemos no tuvo en cuenta por su anteojera ideológica es que nuestro pueblo es diferente al de otros países y que por su experiencia histórica resistió a su manera ante tamaña tropelía. Habría que agregar que "el mejor equipo de los últimos 50 años" resultó ser el más chambón de que se tenga memoria. Lo que dejaron es un fenomenal descalabro en lo económico, social e institucional que aunque sea difícil es imperioso revertir para que no se cumpla lo que tan descarnadamente expresó hace muy poco el multimillonario financista estadounidense Warren Buffet: "hay una guerra de clases, y la estamos ganando los ricos". Ésta es la verdadera grieta que divide a la humanidad desde hace siglos. En una pared de Santiago de Chile se puede leer: "No estoy aquí aceptando las cosas que no puedo cambiar; estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar". Esto mismo es lo que expresó la ciudadanía con su voto en octubre. Es de esperar que sus expectativas no se vean defraudadas y como dicen nuestros paisanos, que se de vuelta la taba culera. La dirección emprendida es esperanzadora y también es virulenta la oposición pero como decía Ambrose Bierce "Quien no tiene enemigos, no merece tener amigos".

Opinión:

Cambio de rumbo

Por José Abel Perdomo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar